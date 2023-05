Protezione e ripristino dati: Veeam prima soluzione al mondo

Veeam, primo fornitore al mondo di soluzioni di protezione e ripristino dati, fa il punto su minacce attuali e spiega come proteggersi dai ransomware.

Per ogni azienda riuscire a proteggere e ripristinare i dati rappresenta una priorità fondamentale, soprattutto considerando lo scenario attuale caratterizzato da un costante aumento dei pericoli legati agli attacchi ransomware.

Secondo l’ultimo IDC Semiannual Software Tracker, il primo fornitore a livello globale di soluzioni per la Data Protection e la Ransomware Recovery è Veeam Software, premiato grazie al suo tasso di crescita annuale dell’8,1%, un incremento più veloce degli altri cinque principali fornitori e della media complessiva di mercato.

Sicurezza informatica per PMI: come difendersi 27 Aprile 2023

La proliferazione e la sofisticazione delle minacce informatiche, e in particolare del ransomware – ha dichiarato Anand Eswaran, CEO at Veeam -, fa sì che la domanda non sia più se la vostra azienda verrà attaccata, ma quanto spesso.

Veeam ha lanciato di recente la sua nuova Data Platform, un’unica piattaforma che propone soluzioni avanzate per la sicurezza dei dati e il ripristino, includendo anche funzionalità Cloud ibrido per l’intero ambiente IT: multi-Cloud, virtuale, ibrido, fisico, SaaS (M365, Salesforce) e Kubernetes.

Si concentra sulla moderna protezione dei dati e sul recupero da ransomware, assicurando che ogni azienda sia resiliente e possa recuperare rapidamente e in modo sicuro da un attacco ransomware e da altre minacce informatiche, in tutto l’ambiente cloud ibrido del cliente.

Dal 22 al 24 maggio 2023 si terrà a Miami l’evento VeeamON 2023, dedicato alla community degli esperti del recupero dati e fruibile anche online. I professionisti del backup e del ripristino e tutti i partecipanti potranno ampliare le proprie competenze e condividere esperienze con contenuti speciali di Amazon Web Services (AWS), Hewlett Packard Enterprise (HPE) e molti altri.