Tutto ciò che serve per creare un e-commerce in autonomia è disponibile nel software WebSite X5, un valido aiuto per le PMI che vogliono iniziare a vendere online.

Oggi avviare un negozio online rappresenta una concreta leva competitiva per le piccole e medie imprese, sempre più consapevoli delle potenzialità generate dal commercio elettronico e dei vantaggi che possono derivare dalla digitalizzazione del business.

L’avvicinamento delle PMI al mondo dell’e-commerce si è manifestato soprattutto durante la pandemia con l’obiettivo di sostenere le vendite facendo fronte alle restrizioni, tuttavia l’interesse è cresciuto in modo sensibile anche nell’era post Covid.

A confermare questo trend sono i dati diffusi dall’Ufficio statistico dell’Unione Europea, che sottolineano un costante incremento degli acquisti online: nel 2022, infatti, il 75% delle persone di età compresa tra 16 e 74 anni che ha utilizzato Internet ha acquistato o ordinato beni e servizi per uso privato attraverso i canali di vendita presenti in rete.

Secondo il report dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm del Politecnico di Milano, inoltre, si apprende come per le imprese che hanno sfruttato le potenzialità dell’e-commerce nei giorni del Black Friday e il Cyber Monday 2022 il fatturato giornaliero sia cresciuto anche di 5 volte. A trarne vantaggio sono state soprattutto le attività che operano nella vendita al dettaglio, nel comparto salute e benessere e nel ramo dei servizi professionali.

Perché le PMI dovrebbero avviare un e-commerce?

La platea degli acquirenti online è sempre in aumento, tanto che anche per le piccole e medie imprese offrire un canale di vendita virtuale è diventata una priorità. A spingere le PMI verso l’apertura di un negozio online è certamente la possibilità di incrementare il fatturato, ma non solo. Dalla creazione di un sito web e-commerce, infatti, possono derivare numerosi vantaggi:

aumento della visibilità online per raggiungere un numero maggiore di clienti e di potenziali clienti;

per raggiungere un numero maggiore di clienti e di potenziali clienti; minori costi di gestione , che si traducono nell’opportunità di realizzare vendite h24, superando i limiti imposti dagli orari di apertura degli store fisici;

, che si traducono nell’opportunità di realizzare vendite h24, superando i limiti imposti dagli orari di apertura degli store fisici; maggiore fidelizzazione del cliente, grazie al potenziamento e all’innovazione dei servizi offerti e alla possibilità di rispondere alle richieste in modo veloce ed efficace.

Come avviare un e-commerce in completa autonomia

Affidandosi a un software creato ad hoc per dare vita a un e-commerce in modo facile e veloce, come WebSite X5 di Incomedia, avviare uno shop online diventa un’operazione alla portata di tutti, a prescindere dal settore di attività e delle competenze informatiche individuali.

WebSite X5, infatti, è il software semplice e intuitivo che pur non richiedendo conoscenze di programmazione garantisce un risultato altamente professionale, mettendo a disposizione tutto ciò che serve per dare vita a un sito web e-commerce in pochi step.

Interamente Made in Italy e venduto in tutto il mondo, il software è disponibile in 18 lingue diverse e una volta installato permette a chiunque di creare in autonomia siti web, blog e negozi e-commerce di piccole o medie dimensioni.

Ideale per le PMI ma anche per i freelance e i professionisti che hanno l’esigenza di concretizzare progetti veloci, spesso basati sun budget di spesa limitato, WebSite X5 non prevede canoni o commissioni e l’acquisto della licenza consente di realizzare un numero infinito di progetti, ottenendo anche a un dominio automatico e uno spazio web gratuito per un anno.

Caratteristiche e funzionalità di WebSite X5

Disponibile nelle versioni Evo e Pro, WebSite X5 è un software completo dotato di un’interfaccia chiara e intuitiva che attraverso una procedura guidata permette di realizzare un sito web, un portale e-commerce o un blog, partendo dall’idea iniziale fino alla pubblicazione in rete con un notevole risparmio in termini di tempo e di costi:

è possibile lavorare in modo interamente visuale tramite il Drag & Drop , senza dover scrivere una riga di codice;

, senza dover scrivere una riga di codice; sono incluse le funzionalità e-commerce, blog, area riservata, form di contatto, responsive design, ottimizzazione SEO, siti multilingua, librerie di immagini free e premium;

si può sia creare un template da zero sia scegliere tra numerosi template preinstallati e ampiamente personalizzabili grazie a un editor grafico interno, anche attingendo ai modelli aggiuntivi proposti dal Marketplace integrato;

sia scegliere tra numerosi e ampiamente personalizzabili grazie a un editor grafico interno, anche attingendo ai modelli aggiuntivi proposti dal Marketplace integrato; è sempre possibile contare sull’assistenza fornita da Incomedia e dalla Community di utenti.

Entrando più nel dettaglio delle funzioni specifiche per l’e-commerce, WebSite X5 consente la vendita di prodotti fisici e digitali e garantisce:

creazione automatica di schede prodotto chiare e precise;

configurare sistemi di spedizione e metodi di pagamento sicuri , anche attraverso carta di credito e PayPal;

, anche attraverso carta di credito e PayPal; uso dei filtri di ricerca;

attivazione di coupon, sconti e promozioni per incentivare le vendite;

personalizzazione del carrello;

creazione di recensioni dei prodotti;

gestione degli ordini e del magazzino anche dalla App mobile dedicata.

ottimizzazione SEO e impiego automatico dei dati strutturati per ottenere visibilità sui motori di ricerca.

Come toccare con mano i vantaggi di WebSite X5

Le PMI che desiderano creare un e-commerce con l’aiuto di WebSite X5 possono attivare la versione trial gratuita per 15 giorni, un’opportunità da sfruttare per mettersi alla prova e provare tutte le funzioni e gli strumenti disponibili. Sarà sempre possibile passare alla versione completa del programma senza perdere nulla dei progetti già avviati.

=> Crea il tuo sito di e-commerce con WebSite X5 e inizia subito a vendere online.