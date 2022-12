Come risparmiare in bolletta: le migliori offerte su SmartBilly

SmartBilly analizza ogni giorno tutte le offerte luce e gas sul mercato e le compara con il profilo di consumo dell'utente, selezionando le migliori offerte.



Cambiare fornitore di luce e gas per intercettare l’offerta migliore del momento: sembra facile, ma in realtà sul mercato ci sono ogni mese almeno 1500 nuove proposte di fornitura tra cui scegliere.

Come se non bastassero gli infiniti SMS e chiamate quotidiane che invitano a scoprire nuove tariffe e promozioni per abbattere i costi in bolletta.

Come fare allora? La risposta è semplice e ci ha pensato la startup milanese SmartBilly, che ha ideato un programma automatico che ogni giorno rileva e analizza tute le offerte per luce e gas esistenti sul mercato italiano, in tutti i Comuni d’Italia.

Finisce qui? No: SmartBilly a questo punto recupera dalle bollette del cliente i consumi degli ultimi 12 mesi ed estrae la nuova offerta che meglio si adatta al suo profilo e che allo stesso tempo risulta più conveniente.

Tutto tramite App. In maniera indipendente rispetto ai vari fornitori e quindi “schierato” dalla parte del consumatore. Tanto che si può arrivare a risparmiare fino a 500 euro l’anno.

Insomma, una novità tutta da scoprire e da esplorare. Su Il Settimanale di PMI.it abbiamo intervistato gli ideatori della App, di cui potete scoprire tutti i dettagli.