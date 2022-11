In collaborazione con

Passare da un approccio tradizionale a una gestione digitale del comparto HR genera vantaggi per ogni tipologia di business: strategie, soluzioni, incentivi.

La trasformazione digitale in ambito aziendale coinvolge anche la gestione delle Risorse Umane, un pilastro fondamentale nelle imprese di ogni dimensione che proprio grazie all’innovazione tecnologica possono concretamente generare nuove opportunità di crescita.

Passare da un approccio tradizionale a una gestione digitale del comparto HR significa sfruttare piattaforme, software e applicazioni per automatizzare e semplificare una lunga serie di processi, snellendo tutto ciò che riguarda le procedure di recruiting, di valutazione, di feedback, di formazione e avanzamento ma anche di collaborazione e amministrazione.

L’obiettivo della HR digital transformation, nello specifico, è consentire alle imprese di ottenere una visione sempre precisa e aggiornata della forza lavoro, valorizzando dipendenti e collaboratori ma anche controllando ogni processo relativo al personale per ottenere maggiore efficienza.

Nuove priorità e sfide dell’HR

Abbracciare l’innovazione digitale mantenendo al centro le persone rappresenta una delle sfide più ardue che i responsabili HR sono chiamati ad affrontare, soprattutto in seguito alla straordinaria diffusione dello Smart Working e di nuove metodologie basate proprio sulla ridefinizione degli spazi di lavoro e sulla collaborazione a distanza.

L’HR svolge un ruolo sempre più strategico nello sviluppo della cultura digitale, allineando le competenze dei lavoratori alle nuove esigenze legate all’uso di risorse sempre più all’avanguardia. Spetta sempre ai responsabili HR, in particolare, spingere verso nuovi investimenti in strumenti digital, in grado di generare vantaggi a trecentosessanta gradi.

Digital HR: vantaggi e ambiti di applicazione

Attuare una gestione digitale delle Risorse Umane genera vantaggi per ogni tipologia di business, indipendentemente dal settore di attività. Il contributo di un approccio digital è evidente in tutte le aree cruciali:

Recruitment , l’iter di selezione che inizia con la pubblicazione di annunci volti a individuare i profili professionali in linea con le esigenze aziendali;

, lo step finale del processo di assunzione che consiste nell'inserimento graduale del nuovo dipendente all'interno dei meccanismi dell'impresa;

, l'insieme di azioni volte a costruire e monitorare il coinvolgimento del personale;

, anche in contesto di Smart Working;

, successione e avanzamento di carriera, per creare uno scambio di valore tra azienda e dipendente;

, per alleggerire le pratiche amministrative e contabili;

, per strutturare una pianificazione efficace;

, per strutturare una pianificazione efficace; salute e sicurezza sul lavoro, per garantire la massima tutela ai dipendenti e ai collaboratori rispettando la normativa vigente.

Soluzioni TeamSystem per la digital HR

Per gestire al meglio le Risorse Umane sfruttando le potenzialità del digitale è fondamentale cogliere tutte le opportunità offerte dalle tecnologie più innovative: Cloud, Intelligenza Artificiale, Big Data, assistenti virtuali.

Se da un lato il Cloud garantisce scalabilità e flessibilità, dall’altro lato poter integrare applicativi IoT installati sulle macchine oppure indossati dai dipendenti rappresenta un notevole valore aggiunto in termini di produttività e competitività. Altrettanto importante è poter gestire enormi quantità di dati in modo efficiente e sicuro, così come poter contare su un assistente virtuale che affianchi quotidianamente nell’integrazione con il gestionale.

TeamSystem HR è l’insieme dei software gestionali per le Risorse Umane pensati per supportare realtà di ogni complessità, dalle PMI alle grandi imprese fino agli studi professionali. Un unico ambiente in Cloud che permette di avere sempre a disposizione strumenti e applicazioni dedicati, potendo contare su un numerose funzionalità accessibili da tutte le risorse abilitate, da qualunque posizione e in totale sicurezza.

TeamSystem HR, piattaforma in Cloud e All-in-One

TeamSystem HR è la piattaforma All-in-One a supporto della direzione HR nell’intera gestione delle Risorse Umane, controllando in un unico ambiente Cloud ogni processo relativo al personale: amministrazione, gestione, Human Capital management, salute e sicurezza sul lavoro.

TeamSystem Studio HR

TeamSystem Studio HR è la soluzione integrata con il gestionale di Studio, creata ad hoc per consentire al professionista di realizzare un nuovo ecosistema digitale con le proprie aziende clienti e i loro dipendenti. Il software rappresenta un prezioso alleato per consulenti del lavoro, commercialisti, centri elaborazione dati e società di servizi.

Dipendenti in Cloud

Dipendenti in Cloud è il software che mette a disposizione tutto ciò che serve per una gestione delle risorse umane semplice e veloce. Accessibile da qualsiasi dispositivo, comprende una rosa di strumenti indispensabili per gestire l’archivio personale dei dipendenti, presenze e timbratura, ferie e permessi, nota spese e rimborsi chilometrici, consegna delle buste paga.

Service Paghe

Service Paghe è il servizio di TeamSystem a supporto di aziende e Studi professionali nella gestione dei cedolini, di tutte le certificazioni, denunce contributive e fiscali connesse. Sfruttando una struttura composta da consulenti, commercialisti e tecnici specializzati, infatti, il software assicura una gestione puntuale, corretta e precisa di tutti gli aspetti legati all’elaborazione delle paghe.

App Mobile TS HR

TS HR è la App mobile pensata per gestire al meglio il reparto HR, garantendo a dipendenti e collaboratori un continuo contatto con l’azienda.

Creando un vero e proprio dialogo digitale tra lavoratori e azienda, la comunicazione diventa immediata, semplice e flessibile: il dipendente può visualizzare in tempo reale la sua posizione contrattuale e lo storico delle busta paga, inviare richieste e comunicare le attività svolte, mentre l’azienda ha l’opportunità di attuare un monitoraggio costante anche di chi lavora in modalità Smart Working.

Gli incentivi per accedere alle soluzioni TeamSystem

Le imprese e i professionisti hanno l’opportunità di implementare nuovi software per la digitalizzazione grazie al pacchetto di agevolazioni fiscali varate dal Governo per sostenere l’innovazione 4.0, in linea con gli obiettivi del PNRR e grazie al Piano Transizione 4.0 e alla Legge di Bilancio 2022.

La soluzione verticale TeamSystem HR, in particolare, rientra tra i beni immateriali non 4.0 per i quali è possibile richiedere il credito d’imposta.