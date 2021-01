Avviare un negozio online: trend e soluzioni di mercato

Ogni e-commerce ha bisogno di risorse ad hoc e del supporto di un partner affidabile per rendere al meglio: soluzioni Aruba per creare e personalizzare un negozio online.

Anche con l’avvio del 2021 l’e-commerce si sta confermando il vero motore del mercato, punto di riferimento sia per il business delle imprese sia per i consumatori. A far leva sulla scelta degli imprenditori di aprirsi verso nuovi canali di vendita è la crescente domanda di esperienze di acquisto virtuali integrate agli store fisici, ma anche la necessità di rimanere aperti in caso di lockdown e chiusure prolungate dettate dall’emergenza sanitaria.

Chi ha già un e-commerce può sfruttare l’inizio dell’anno per i saldi e prepararsi ai mesi successivi ricchi di eventi e di possibilità promozionali; chi non ha un e-commerce puoi iniziare a realizzarlo per arrivare pronto all’ultimo trimestre dell’anno, caratterizzato da eventi come il Black Friday e le festività natalizie. In tutti i casi, si tratta di stagionalità che registrano il più alto livello di vendite e di fatturato di tutto l’anno. Le previsioni sugli acquisti online, in particolare, sono le più ottimistiche in considerazione dei nuovi trend di consumo, sempre più declinati in ottica digitale. Un trend in ascesa che non può essere ignorato, soprattutto dal mondo delle piccole e medie imprese.

Anche per coloro che non hanno ancora avviato un negozio online, quindi, è giunto il momento di scegliere la strada del commercio elettronico e sfruttarne tutti i possibili benefici in termini di visibilità, fidelizzazione dei clienti e incremento delle vendite. Creare uno store virtuale di successo e implementare soluzioni performanti per il proprio e-commerce, tuttavia, significa affidarsi a provider qualificati che possano garantire la massima sicurezza e affidabilità.

Da sempre al fianco delle imprese che scelgono di approcciarsi al digitale, Aruba mette a disposizione risorse e servizi ad hoc tarati sulle dimensioni del negozio online che si intende creare e sulle conoscenze specifiche di chi lo dovrà gestire. Nell’ottica di Aruba, infatti, ogni attività di e-commerce ha bisogno di una soluzione specifica per rendere nel migliore del modi:

Aruba SuperSite Professional

Pensata per chi sta muovendo i primi passi nell’e-commerce, la soluzione SuperSite Professional di Aruba mette a disposizione una piattaforma progettata con l’intento di facilitare la costruzione di siti Web ottimizzati in pochi passaggi. Con SuperSite Professional non occorre essere tecnici o esperti, potendo intervenire su ogni aspetto fondamentale del sito creando un layout accattivante senza possedere alcuna nozione di progettazione e grafica. I vantaggi che caratterizzano SuperSite Professional sono numerosi:

editor semplice e intuitivo grazie al sistema drag and drop;

totale autonomia nella gestione dei contenuti testuali e multimediali;

indirizzo web personalizzato e 5 caselle email incluse;

fruizione del sito web anche da mobile;

integrazione con lo shop di Facebook, sfruttando la visibilità del social network per attirare e accogliere nuovi clienti nel nuovo negozio online;

database di temi preimpostati e vasto stock di immagini gratuite;

possibilità di gestire fino a 1000 prodotti;

certificato SSL DV preinstallato;

attivazione di metodi di pagamento diversi;

impostazione multilingua del portale e selezione della valuta;

possibilità di gestire coupon promozionali;

blog integrato.

È possibile attivare la versione gratuita di SuperSite e, al termine dei 30 giorni di prova, decidere se passare alle versioni a pagamento.

Aruba Hosting WooCommerce Gestito

Hosting WooCommerce Gestito, invece, è la risorsa pensata da Aruba per chi ha una buona conoscenza di CMS come WordPress e desidera personalizzare il negozio online controllandone ogni aspetto. Un servizio gestito, quindi, in grado di adattarsi alla crescita del business e andare incontro rapidamente alle richieste della clientela. Senza doversi dedicare agli aspetti tecnici e sistemistici, è possibile ampliare il plugin WooCommerce con una vasta serie di estensioni in modo da soddisfare le esigenze sia dello shop online più piccolo sia degli store più complessi. Le funzionalità principali di Hosting WooCommerce Gestito comprendono:

registrazione e mantenimento annuale del nome a dominio sul quale si sviluppa l’e-commerce;

gestione di un numero illimitato di prodotti;

aggiornamento dell’applicazione, dei temi e dei plugin installati;

backup giornalieri e ogni 4 ore completi e automatici;

ambiente di staging dedicato per testare tutte le modifiche prima di pubblicarle online;

monitoraggio automatico sul funzionamento di back-end di ordini e carrelli;

SSL DV e rilevamento malware;

servizio gratuito di assistenza attivo 24/7;

tema Storefront preinstallato, completo di tutte le funzionalità principali per un e-commerce e ampliabile con numerose estensioni ampliabile con numerose estensioni.

Maggiori informazioni sulle soluzioni e-commerce Aruba sono disponibili sul portale ufficiale