Business Continuity da remoto: software e strumenti ad hoc

Per le PMI affidarsi a un’unica piattaforma digitale per la gestione dell’ufficio virtuale rappresenta una scelta strategica: Bitrix24 lancia la suite di strumenti Cloud based.

Il 2020 si è rivelato un anno complesso per le aziende di ogni dimensione, la cui piena operatività è stata messa a dura prova pericolo dall’emergenza Covid. La pandemia, infatti, ha generato fattori di discontinuità mai affrontati prima, che in qualche modo hanno obbligato le imprese a focalizzare l’attenzione sulla necessità di programmare strategie di Business Continuity.

Lo Smart Working, ad esempio, da modalità di lavoro sporadica è diventato la nuova normalità, coinvolgendo una platea sempre più ampia di lavoratori ed estendendosi a un numero crescente di processi aziendali. La necessità di investire in risorse e strumenti in grado di rispondere in modo efficace alle nuove esigenze, agevolando il lavoro da remoto senza sacrificare la produttività, è balzata in cima alle priorità soprattutto delle piccole e medie imprese, spesso in difficoltà a causa del budget limitato e del lento processo di trasformazione digitale.

La piattaforma Bitrix24

Consentire alle imprese di attuare una efficace gestione integrata dell’ufficio a trecentosessanta gradi, attraverso un’unica piattaforma digitale, è proprio la mission di Bitrix24: rilasciata nel 2012, la piattaforma multifunzionale è dotata di un’interfaccia intuitiva che comprende un set completo di strumenti in grado di agevolare il lavoro da remoto.

A illustrarne le caratteristiche fondamentali e i vantaggi legati alla continuità operativa è Dmitry Valyanov, Presidente e cofondatore di Bitrix24, a cui abbiamo posto alcune domande preliminari sullo scenario corrente .

Come sono cambiate le priorità della Business Continuity nell’era post Covid?

L’emergenza sanitaria globale ha avuto un impatto notevole sul concetto stesso di lavoro da remoto. Da opportunità limitata è diventato la modalità operativa standard, imponendo alle imprese nuove sfide da affrontare. L’obiettivo condiviso dalle aziende è infatti quello di creare un ambiente di lavoro virtuale che possa garantire tutte le funzioni svolte in presenza, dotato quindi di tutti gli strumenti necessari per favorire la comunicazione, la collaborazione, la condivisione e soprattutto la gestione delle relazioni con i clienti.

Focalizzando l’attenzione proprio sull’importanza di assicurare un efficace Customer Relationship Management anche lavorando da remoto, quali sono le caratteristiche che una soluzione CRM dovrebbe possedere per andare incontro alle esigenze delle PMI?

Poter contare su una piattaforma CRM efficace e ricca di funzionalità rappresenta un valore aggiunto per le PMI, spesso prive di risorse digitali adeguate per costruire relazioni di qualità con la clientela. Il sistema CRM è il fiore all’occhiello della piattaforma Bitrix24, pensato per favorire una gestione del rapporto con la clientela a tutto tondo e per migliorare il marketing e le vendite attraverso il coinvolgimento e la fidelizzazione dei clienti. Il team di vendita, soprattutto nelle piccole imprese, deve avere a portata di mano tutti gli strumenti essenziali per raggiungere questi obiettivi: funnel di vendita, gestione delle pipeline, stesura di rapporti di vendita, visione del cliente a 360°, automazione delle vendite e calcolo automatico del ROI per scoprire quali campagne marketing o parole chiave si sono rivelate più efficaci per incrementare il volume di affari.

Cosa rende Bitrix24 una risorsa in grado di generare vantaggi a lungo termine per le imprese?

Bitrix24 è un software reso disponibile gratuitamente nella versione basata sulle funzionalità di base, o su abbonamento per l’accesso a risorse aggiuntive, sia su Cloud sia on-premise attraverso una applicazione desktop o mobile. Il suo punto di forza è proprio la possibilità di fruire di un’ampia suite di strumenti per il lavoro da remoto, integrati in un’unica piattaforma e disponibili per un numero illimitato di utenti: è possibile gestire i progetti e gli incarichi, creare e accedere a calendari personali e condivisi, eventi e promemoria, chat, videoconferenze, agenda online, gestione dei documenti, monitoraggio automatico del tempo, controllo delle scadenze e creazione di siti Web, contando anche su uno spazio di archiviazione online pari a 5GB.

In ultima analisi, Bitrix24 si conferma dunque uno spazio di lavoro online caratterizzato da strumenti ad hoc per la gestione semplice ed efficiente delle attività aziendali, e dotato anche di funzionalità per la gestione e il supporto del cliente e per l’automazione del marketing. Il tutto, a garanzia di una efficace Business Continuity.

Maggiori informazioni sulla piattaforma Bitrix24 sono disponibili sul portale ufficiale.