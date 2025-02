Commissioni Satispay anche per i pagamenti sotto 10 euro

Dal 7 aprile 2025, Satispay applicherà una commissione dell'1% sulle transazioni inferiori ai 10 euro nei negozi fisici: imprese e consumatori in allarme.

Satispay, la nota piattaforma italiana di pagamenti digitali, ha annunciato che a partire dal 7 aprile 2025 applicherà una commissione dell’1% anche per i pagamenti sotto i 10 euro. Di contro, è prevista l’introduzione dei pagamenti con addebito differito (se non hanno credito sufficienti in app) ne offline (senza connessione Internet).

Ad oggi, la soglia di transazione dei 10 euro è esente dall’applicazione di commissioni per le operazioni tramite questa app. Un vantaggio non indifferente che di fatto ha favorito negli ultimi la diffusione di massa del servizio tra consumatori ed esercenti.

Impatto sui piccoli pagamenti digitali

L’annuncio di Satispay segna un cambiamento significativo nelle dinamiche dei pagamenti digitali in Italia. Resta da vedere se la piattaforma rivedrà la propria decisione o se emergeranno alternative più convenienti per gli esercenti e i consumatori, mantenendo alta la competitività nel settore dei pagamenti elettronici.

La decisione ha suscitato forti critiche da parte di Assoutenti, l’associazione a tutela dei consumatori, che ha espresso preoccupazione per gli impatti sui piccoli commercianti e sulle attività di vicinato. Secondo il presidente Gabriele Melluso, “Si tratta di una scelta che penalizza sia i consumatori sia i piccoli esercenti, rendendo meno conveniente l’uso dei pagamenti digitali per importi ridotti”.

L’introduzione di commissioni sulle micro-transazioni potrebbe in effetti disincentivare l’uso del cashless, soprattutto per spese come le colazioni al bar, i piccoli acquisti nei negozi di quartiere o nei mercati locali.

Rischio effetto boomerang sul cashless

Aumento commissioni Bancomat: nuovo listino da luglio 2025 10 Gennaio 2025 Secondo Assoutenti, questa mossa rischia di rappresentare un passo indietro rispetto alle politiche adottate negli ultimi anni per favorire i pagamenti elettronici. Nel luglio 2023, infatti, era stato firmato un protocollo tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), le associazioni degli esercenti e i gestori di circuiti di pagamento per ridurre o eliminare le commissioni sulle transazioni inferiori ai 10 euro, incentivando così l’uso dei POS anche per i pagamenti di piccolo importo.

Lo scenario 2025 sembra invece segnare un cambio di passo.

Cosa può succedere ora?

L’adozione di questa nuova politica da parte di Satispay potrebbe in realtà aprire anche a nuovi scenari: ad esempio, ad una maggiore concorrenzialità di altre soluzioni di pagamento che potrebbero sfruttare la situazione per attrarre nuovi clienti con politiche più favorevoli.

Non è comunque escluso un eventuale intervento delle autorità di regolazione, in caso di segnalazioni su possibili effetti distorsivi della concorrenza nel settore dei pagamenti digitali.