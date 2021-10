E-commerce: bootcamp e webinar per giovani imprenditori

Amazon e Confcommercio offrono formazione gratuita ai giovani imprenditori: bootcamp e webinar in tema e-commerce e competenze digitali.

Amazon e Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza hanno siglato un nuovo accordo per favorire la formazione dei giovani imprenditori, nell’ambito del programma “Accelera con Amazon”. Il percorso gratuito, realizzato in collaborazione con MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business e altri partner, si propone di accelerare la crescita e la digitalizzazione delle PMI italiane.

L’intesa ha l’obiettivo di supportare i giovani imprenditori del sistema Confcommercio nell’acquisizione di competenze digitali, avviando un bootcamp, un corso intensivo gratuito, che avrà inizio il 22 e 23 novembre presso il MIP in modalità mista, in presenza e virtuale.

Il bootcamp sarà aperto a 100 giovani di PMI (piccole e medie imprese) e startup, al fine di sviluppare e rafforzare le competenze necessarie per vendere online. I partecipanti apprenderanno come costruire un marchio online e sviluppare strategie di vendita che li aiutino a distinguersi nel mondo digitale. Amazon, inoltre, fornirà contenuti educativi su come avviare la propria attività su Amazon.it e su come aderire alla vetrina Made in Italy.

A partire dal mese di dicembre, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza grazie a Formaterziario-Alta Scuola di Formazione per le Imprese terrà poi quattro webinar mirati ad aiutare l’innovazione d’impresa attraverso processi di trasformazione e implementazione delle strategie manageriali e commerciali.

La composizione di un piano di web marketing;

Vendita on line: l’integrazione con la vendita tradizionale;

Lead & Community;

L’esperienza del cliente online.

Per partecipare ai percorsi formativi è necessario compilare il form online sul portale di Confcommercio Milano.