Torna Maker Faire Rome 2021, online e in presenza

Dall’8 al 10 ottobre l’edizione 2021 di “Maker Faire Rome - The European edition”, in programma in presenza e in diretta streaming.

Dall’8 al 10 ottobre 2021 torna “Maker Faire Rome – The European edition, che quest’anno si svolgerà sia in presenza sia online in diretta streaming. L’evento europeo dedicato all’innovazione, sarà un momento di networking che coinvolge mondo accademico, scuola, ricerca e industria, startup e innovatori.

Promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, avrà luogo negli spazi del Gazometro Ostiense che ospitano l’headquarter di Joule, la Scuola per l’Impresa di Eni (main partner della manifestazione) creata per promuovere la formazione imprenditoriale sostenibile, ma anche “ZERO”, l’acceleratore “clean tech” della Rete Nazionale CDP.

Gli oltre 240 spazi espositivi saranno accessibili nella massima sicurezza e in osservanza dei protocolli sanitari previsti, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino le idee e invenzioni in esposizione. Grazie a una piattaforma online dedicata, inoltre, sarà possibile “visitare” gli spazi anche in modalità virtuale: saranno programmati diversi canali tematici incentrati sui principali topics di Maker Faire, oltre a un canale Main, sempre live dal quale verranno raccontate tante storie d’innovazione.

I temi principali dell’edizione 2021 di Maker Faire Rome spaziano dall’agritech al foodtech, dal digital manufacturing alla robotica, dall’intelligenza artificiale alla mobilità, dall’economia circolare alla salute, dall’IoT al recycling alla data science e al design thinking. Saranno presenti anche le sezioni dedicate di Maker Art e Maker Music.

Per partecipare in presenza è necessario acquistare il biglietto online, scegliendo tra le varie tipologie di ingresso. Per seguire la manifestazione da remoto, invece, è necessario effettuare una semplice registrazione alla piattaforma dedicata: durante la navigazione si potranno assegnare like, condividere contenuti, chattare con i maker e gli espositori, porre domande o partecipare agli incontri live.

Per il prossimo 7 ottobre è anche in programma una Opening Conference in tema “Fast Forward – The Future In The Making”. Tutte le informazioni e il programma dell’evento sono visibili sul portale ufficiale di Maker Faire Rome.