WhatsApp: nuove funzioni per le call di gruppo

Novità per gli utenti di WhatsApp: in arrivo la nuova funzione che permetterà di accedere a una call di gruppo già avviata in qualsiasi momento.

WhatsApp batte le email sul lavoro 25 Marzo 2021 Utilizzare WhatsApp per le videochiamate è all’ordine del giorno, in ambito privato e professionale. A breve sarà implementata una nuova funzione che consentirà agli utenti di accedere a quelle di gruppo anche se la conversazione è già in corso. WhatsApp, inoltre, consentirà di visualizzare chi sta già prendendo parte alla conversazione, ma anche gli utenti invitati non ancora attivi.

Una funzione che rappresenterà un vantaggio soprattutto per gli smart workers e per coloro che lavorano in mobilità, spesso in difficoltà nella gestione di riunioni, call e appuntamenti a distanza. Può capitare, infatti, di non riuscire a partecipare a una chiamata o videochiamata di gruppo nel momento in cui viene attivata, rischiando di perdere l’intera conversazione.

Per ovviare a questo inconveniente, il sistema di messaggistica viene implementato con una funzione aggiuntiva che consente l’accesso alla videochiamata di gruppo anche in un secondo tempo, grazie a un menu ad hoc che permetterà di entrare nella call in qualsiasi momento. Ad annunciare la novità è lo stesso Mark Zuckerberg con un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

La novità segue a breve distanza l’annuncio dell’account multi-dispositivo: gli utenti del popolare servizio di messaggistica istantanea molto usato anche in ambito professionale, infatti, potranno configurare lo stesso account su più dispositivi, fino a un massimo di quattro.