Roma: consulenza digitale per imprese artigiane

CNA e Camera di Commercio di Roma lanciano il progetto Audit Digitale: consulenza e servizi per sostenere la digitalizzazione delle imprese artigiane.

SELFI4.0: test di valutazione digitale per PMI 15 Dicembre 2020 20Sostenere la digitalizzazione delle imprese artigiane tradizionali che operano nell’Area Metropolitana della Capitale: con questo obiettivo CNA Roma e Camera di Commercio di Roma lanciano il progetto Audit Digitale, servizio gratuito di consulenza qualificata per valutare il proprio livello di presenza e competitività digitale. Aderendo all’iniziativa, gli artigiani potranno ottenere indicazioni e suggerimenti per impostare un piano di innovazione basato sull’utilizzo degli strumenti digitali per valorizzare la propria attività.

Il servizio sarà gestito da un team di consulenti esperti nei progetti d’innovazione digitale nelle micro e piccole imprese. Dopo una visita presso la sede dell’impresa e un colloquio dedicato, gli esperti individueranno le opportunità di mercato, i rischi e i punti deboli nella promozione e comunicazione dell’attività. Seguirà l’elaborazione di una relazione scritta, supportata da studi di settore e analisi di mercato, nella quale saranno indicati i punti critici e gli eventuali fabbisogni di innovazione, oltre a un possibile piano d’intervento, comprensivo di budget.

Saranno sempre i consulenti a illustrare le misure di sostegno e le agevolazioni fiscali e finanziarie, a cui sarà possibile accedere anche attraverso la CNA. Per richiedere la visita gratuita dei consulenti è sufficiente compilare la richiesta.