Ventilatori USB da scrivania: i migliori sul mercato

Lavorare al computer in estate può rivelarsi una strada in salita, soprattutto se non si ha l’opportunità di svolgere le proprie mansioni in un ambiente climatizzato. Per chi lavora in ufficio ma anche per gli Smart Workers, che operano fra le mura domestiche, dotarsi di un sistema di raffreddamento pratico e a basso costo è la soluzione più conveniente.

I ventilatori USB sembrano proprio andare incontro a queste esigenze, soluzioni low cost e facili da utilizzare per lavorare senza patire il caldo. Sono dispositivi di piccole dimensioni che hanno il potere di diffondere aria fresca semplicemente collegandosi al laptop o al pc, attraverso una normalissima presa USB. Consentono di risparmiare sui consumi energetici e possono essere collocati dove si preferisce, sfruttandone la compattezza e la facilità di trasporto. Ne esistono svariati modelli, alcuni dei quali dotati di funzionalità aggiuntive.

Ventilatori da scrivania in vendita su Amazon

Il ventilatore umidificatore Aepannay combina le funzioni di un umidificatore e di un ventilatore. Ha 3 velocità, bassa, media e alta, oltre a due modalità di umidificazione, cioè spray intermittente e spray continuo. Dotato di una luce notturna a 7 colori, è dotato di serbatoio dell'acqua con capacità pari a 300ml. La batteria ricaricabile mediante presa USB può supportare il ventilatore per 3-9 ore. Dimensioni del prodotto: 18,6 x 10,5 x 10,5 cm

HLHome ventilatore USB da scrivania con oscillazione flessibile che consente una distribuzione uniforme dell'aria in tutta la stanza. L'angolazione della ventola ultra silenziosa può essere regolata in alto e in basso di 90 gradi. Impostazione a 4 velocità e motore CC silenzioso, efficiente dal punto di vista energetico. Quando è completamente carico (tempo di ricarica inferiore a 3 ore), può durare anche 12 ore.

Ventilatore TedGem USB con rotazione a 360 gradi, silenzioso e con motore brushless. Ha 3 velocità regolabili e 5 pale. Le dimensioni compatte (12,5 x 12,5 x 5cm) lo rendono facilmente trasportabile. È presente il cavo USB di lunghezza pari a 1,2 metri, compatibile con computer, laptop, power bank, caricabatterie portatili e altri dispositivi con uscita USB.

Mini ventilatore da tavolo con attacco USB di casa Yoroshi. Ha tre funzioni: ventilazione, umidificazione e luce notturna a sette colori. Ha tre velocità e possibilità di regolare l'angolazione. La batteria integrata da 2000 mAh può essere ricaricata collegando il dispositivo alla porta USB. Garantisce una brezza fresca e delicata.

Come scegliere il ventilatore USB

Rumore, velocità, rotazione e dimensioni: questi sono gli aspetti fondamentali da considerare quando si decide di acquistare un ventilatore USB da scrivania. Per quanto riguarda il rumore emesso, ad esempio, alcuni modelli sono più silenziosi di altri e questo aspetto riveste una notevole importanza: un dispositivo eccessivamente rumoroso, infatti, rischia di limitare la concentrazione e compromettere la qualità del lavoro.

Prendendo in esame la velocità, invece, i ventilatori più performanti sono quelli che consentono di modulare la velocità di rotazione delle pale scegliendo tra diversi livelli. Altrettanto importante è valutare la capacità di rotazione del dispositivo, orientabile in più direzioni e talvolta caratterizzato dalla rotazione automatica.

Le dimensioni, infine, devono essere ponderate con attenzione verificando lo spazio presente nel proprio piano di lavoro. Un ulteriore aspetto da prendere in esame riguarda le eventuali funzioni addizionali, come la capacità di fungere da umidificatore e di illuminare l’ambiente all’occorrenza.

Acquisti aziendali con Amazon Business

Amazon Business è la piattaforma online pensata per soddisfare le esigenze di acquisto di professionisti e imprese. Un database composto da milioni di prodotti che facilita gli acquisti aziendali, consentendo di beneficiare di sconti esclusivi e di accedere a svariati strumenti per migliorare la gestione della spesa (fatturazione automatica, spedizione gratuita per ordini superiori a 29 euro, possibilità di creare un unico account centrale con più acquirenti).

Pensato per le aziende e i professionisti che lavorano in regime di Partita IVA, Amazon Business è accessibile gratuitamente creando un account ad hoc e registrandosi alla piattaforma in pochi clic.

