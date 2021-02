Microsoft Viva: nuova piattaforma di Employee Experience

Nuova piattaforma Microsoft per il lavoro in ottica sempre più digitale: obiettivi, potenziare il capitale sociale ed evitare il burnout dei lavoratori.

Riunire in un’unica piattaforma una serie di strumenti innovativi per favorire la comunicazione, l’apprendimento, la condivisione e soprattutto il benessere dei lavoratori: è quanto si prefigge di offrire Microsoft Viva in ambito Risorse Umane, una soluzione di Employee Experience che integra una rosa di soluzioni all’interno del flusso di lavoro, aiutando i collaboratori aziendali a migliorare le proprie competenze ricorrendo ai servizi integrati per la produttività e la collaborazione di Microsoft 365 e Microsoft Teams.

Microsoft Viva nasce alla luce dei profondi cambiamenti che hanno coinvolto in mondo del lavoro nell’ultimo anno, segnato dall’impatto Covid. Con il passaggio a un ambiente operativo sempre più flessibile e digitale è cresciuta la domanda di soluzioni in grado di sostenere la creazione di una cultura aziendale, la scoperta di know-how, l’apprendimento e il benessere dei dipendenti.

Se c’è una cosa che abbiamo imparato dall’ultimo anno è la necessità di coniugare tecnologia, dati e insight per creare luoghi di lavoro sostenibili e innovativi, capaci di ripristinare il capitale sociale perso con il passaggio ad ambienti di lavoro ibridi – ha dichiarato Satya Nadella, CEO di Microsoft.

Microsoft Viva fa leva su Teams e Microsoft 365 per mettere a disposizione una piattaforma unificata che consente alle persone di dare il meglio al lavoro. È previsto un set iniziale di moduli di Viva con funzionalità innovative e la possibilità di integrazione con le soluzioni offerte da un ampio ecosistema di partner:

Viva Connections , che fornisce un accesso personalizzato per il digital workplace, dove i dipendenti possono trovare comunicazioni interne e risorse aziendali;

, che fornisce un accesso personalizzato per il digital workplace, dove i dipendenti possono trovare comunicazioni interne e risorse aziendali; Viva Insights , che offre a dipendenti, manager e leader approfondimenti personalizzati e azionabili, in grado di contribuire alla crescita delle persone all’interno delle organizzazioni;

, che offre a dipendenti, manager e leader approfondimenti personalizzati e azionabili, in grado di contribuire alla crescita delle persone all’interno delle organizzazioni; Viva Learning , che rende le opportunità di formazione e sviluppo professionale più accessibili nel flusso di lavoro;

, che rende le opportunità di formazione e sviluppo professionale più accessibili nel flusso di lavoro; Viva Topics, che permette di entrare in possesso di nuove conoscenze e aiuta le persone a raggiungere gli esperti di tutta l’organizzazione.

Grazie a Microsoft Viva – afferma Luba Manolova, Direttore della Divisione Microsoft 365 di Microsoft Italia – intendiamo aiutare le persone a sentirsi più connesse, supportate e a realizzare il proprio potenziale, ma anche a gestire al meglio il proprio tempo – evitando il rischio diburnout – e a trovare più facilmente informazioni utili e percorsi di formazione che possano aumentarne il livello di soddisfazione”.