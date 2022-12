Pagamento bollette online tramite Reddito di Cittadinanza

Guida alle novità che scattano dal 1° gennaio per i titolari di Reddito di Cittadinanza in base alla lettura del testo finale della Legge di Bilancio 2023.

Reddito di Cittadinanza 2023: il Governo restringe ancora la platea

Cambia ancora il Reddito di Cittadinanza 2023, novità in Manovra: obbligo formazione scolastica per under 29 e prima offerta di lavoro anche non congrua.