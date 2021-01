Superbonus: servizi digitali per professionisti e imprese

Soluzioni digitali B2B per le imprese ed i professionisti per il disbrigo dei lavori e degli adempimenti connessi al Superbonus 110%.

Superbonus 110%: sito web del Governo 20 Gennaio 2021 L’Ecobonus potenziato al 110%, in particolare il Superbonus in Edilizia applicabile fino al 2022 ed il Sismabonus (con le relative opzioni di cessione credito o sconto in fattura alternative alla detrazione d’imposta), sta trainando il settore Costruzioni, aprendo le porte anche ad un vasto mercato di servizi di supporto, sia per i diretti beneficiari sia per le imprese fornitrici ed i professionisti incaricati di svolgere i necessari adempimenti, dalle asseverazioni tecniche alle attestazioni di conformità.

Le soluzioni più interessanti, sia B2C che B2B, sono quelle che accompagnano i soggetti interessati nel processo di cessione del credito alle banche (piattaforme dedicate e consulenza di esperti) e quelle che gestiscono invece le operazioni connesse all’esecuzione dei lavori edili veri e propri, in genere veri e propri software gestionali su misura per il Superbonus.

Non mancano le soluzioni integrate di software e servizi, gestionali e finanziari, che permettono di completare l’intero ciclo del progetto con diritto a Superbonus 110%, a partire dall’analisi di fattibilità fino all’adempimento dei diversi obblighi normativi, dalla progettazione ed esecuzione dei lavori fino gestione delle pratiche (comprese quelle nei confronti dell’ENEA) e alla eventuale cessione del credito ottenuto a soggetti terzi.

Tra le soluzioni più complete segnaliamo quelle proposte da TeamSystem (CPM, Computi in Cloud, Construction SuperBonus 110% Compliance, Digital Finance) e TERMOLOG di Logical Soft.