Superbonus 110%: online sito del Governo

Sito web del Governo dedicato al Superbonus al 110% per cittadini, imprese e condomini: requisiti, modalità di accesso al beneficio, FAQ ed esempi pratici.

Superbonus: nuova guida dalle Entrate 25 Dicembre 2020 Il Governo italiano mette online un sito web dedicato al Superbonus 110%. Dopo la sezione creata sul portale dell’Agenzia delle Entrate, dunque, ecco un vero e proprio portale online focalizzato sull’Ecobonus potenziato per interventi di efficientamento energetico degli edifici o antisismici, che oltre alla detrazione fiscale permette in alternativa di cedere il credito d’imposta spettante a terzi oppure di ottenere uno sconto in fattura direttamente dal fornitore.

Oltre alle informazioni dettagliate sulla misura introdotta dal D.L. “Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34, i requisiti per accedervi e le modalità per ottenere la detrazione o esercitare le due opzioni alternative, è stata pubblicata una sezione contenente le FAQ (risposte alle domande frequenti), a cura dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’ENEA, che riguardano: Soggetti beneficiari; Tipologie di immobili ammessi; Interventi trainanti; Interventi trainati; Installazione di sistemi solari fotovoltaici; Limiti di spesa agevolabili; Esempi concreti; Opzione per cessione e sconto in fattura; Rilascio attestazioni e asseverazioni; Adempimenti; Visto di conformità.

Tramite il portale è anche possibile sottoporre agli esperti i propri quesiti. Le altre sezioni del sito sono: I requisiti, Come ottenerlo, Per i cittadini, Per le imprese, La guida e i documenti, Consulta le FAQ.

L’incentivo, lo ricordiamo, consiste in una detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per i lavori di efficientamento energetico (Super Ecobonus) o adeguamento antisismico (Super Sismabonus).

In caso di fruizione in forma di detrazione fiscale, il bonus si recupera il cinque anni per le spese sostenute fino a 31 dicembre 2021, mentre per le spese a partire da gennaio 2022 la ripartizione è in quattro quote annuali di pari importo.

Il portale è raggiungibile all’indirizzo http://www.governo.it/superbonus