Alta formazione per professionisti dell’e-commerce

Al via l’e-commerce eXperience Academy di Umana, percorso di alta formazione virtuale per i professionisti del commercio elettronico.

Umana lancia la nuova Virtual Academy “eCommerce eXperience”, un percorso di alta formazione dedicato a giovani talenti in area STEM focalizzato sull’e-commerce. Il percorso si propone di formare e-commerce specialist, rispondendo alla crescente richiesta di sviluppatori software specializzati in quest’ambito e andando incontro alle esigenze delle aziende in linea con il trend positivo che riguarda il ricorso ai canali di vendita online.

I partecipanti potranno seguire la formazione attraverso una virtual room, accedendo a contenuti di tipo tecnico inerenti alle piattaforme leader di mercato come Magento, SAP Hybris e Shopify.

Il percorso formativo della durata di 248 ore, inoltre, prevede anche l’apprendimento di nozioni di digital marketing e cybersecurity, tematiche fondamentali per permettere al commercio elettronico di raggiungere gli obiettivi di business e gli standard di qualità richiesti nella gestione dei dati dell’utente. Le competenze acquisite, inoltre, potranno essere qualificate attraverso lo specifico open badge “eCommerce Specialist”.

Per quanto riguarda le selezioni per accedere all’Academy, possono inviare la propria candidatura i laureati con curriculum di tipo tecnico (o diplomati ITS), privilegiando percorsi universitari in Ingegneria Informatica, Informatica, Ingegneria Gestionale, Statistica, Matematica, Fisica e/o facoltà con connotazioni attinenti allo sviluppo software. Anche la conoscenza della lingua inglese sarà ritenuta fondamentale in fase di selezione.