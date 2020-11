Pagamenti digitali più sicuri del contante

App di mobile banking non sempre affidabili: solo l’85% conforme al GDPR e non mancano le vulnerabilità ad alto rischio, occhio al marchio “Privacy Ok”.

Vadruccio, Paydo: pagamenti digitali in un Plick

Transazioni via smartphone senza limiti e in tutta Europa: ci spiega come funziona Donato Vadruccio, Fondatore e Ceo Paydo, The Plick Company.