Internazionalizzazione: assistenza online per MPMI

Incontri online individuali gratuiti di primo orientamento per le MPMI che operano sui mercati esteri: al via i “giovedì dell’internazionalizzazione”.

La Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi promuove un servizio di assistenza online a favore delle MPMI che operano sui mercati esteri. Con l’iniziativa “I giovedì dell’internazionalizzazione”, infatti, le imprese possono prenotare il loro colloquio gratuito con gli esperti messi a disposizione dall’ente camerale.

È possibile scegliere tra gli argomenti proposti, in modo tale da esporre dubbi e perplessità al professionista esperto di internazionalizzazione che sarà a disposizione per circa un’ora:

Credito documentario e Incoterms;

Dogane e Intrastat;

Fiscalità Internazionale;

Marketing Internazionale;

E-commerce: aspetti fiscali e amministrativi;

E-commerce: analisi legali e contrattuali del commercio estero;

Strategie aziendali per operare con l’estero.

Il servizio di assistenza non è previsto per le imprese e i liberi professionisti che svolgono attività di formazione e/o consulenza di impresa nell’ambito tematico relativo a questa assistenza specialistica. Per prenotare il colloquio è necessario accedere alla pagina Web dedicata sul portale della Camere di Commercio, compilando la form dedicata.