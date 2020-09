Marketing Digitale: webinar gratuiti

Percorso formativo gratuito e online per imprenditori, PMI e Manager che vogliono esplorare le potenzialità del Marketing Digitale.

Maker Faire Rome: innovatori a rapporto 21 Agosto 2020 La Camera di Commercio di Roma – con il PID – Punto Impresa Digitale – insieme a Maker Faire e in collaborazione con Forma Camera, promuove il percorso formativo a distanza gratuito “Marketing Digitale: come progettare la propria presenza online in 8 step – Gli strumenti principali per eseguire le prime campagne su web e social”.

L’iniziativa è finalizzata a favorire l’acquisizione delle conoscenze necessarie per sviluppare una valida strategia di marketing online. Si rivolge agli aspiranti imprenditori, imprenditori, PMI e Manager che potranno accedere alla formazione da remoto attraverso l’applicazione Cisco WebEx, sia da PC sia da mobile.

Il programma dei corsi è iniziato l’8 settembre con il webinar “Progettare l’esperienza del cliente e la Value Proposition”. Qui di seguito il calendario degli appuntamenti:

Progettazione e costruzione del sito web – 10 Settembre 2020;

SEO: come posizionare il proprio sito web – 15 Settembre 2020;

Comprendere Google Analytics – 17 Settembre 2020;

SEM e DEM: concetti fondamentali – 22 Settembre 2020;

Grafica foto e video efficaci – 24 Settembre 2020;

Social Network Marketing – 29 Settembre 2020;

Marketplace Marketing – 1 Ottobre 2020.

Per partecipare ai webinar è necessario effettuare la registrazione online.