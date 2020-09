AIRe Link: assistenza audio-video da remoto

Soluzione video in cloud di Konica Minolta per offrire supporto tecnico da remoto alle imprese e risolvere in autonomia i problemi di stampa.

Nell’era post-Covid, per imprese e attività i servizi di supporto tecnico da remoto, per risolvere in autonomia eventuali problemi tecnici, è un valore aggiunti prezioso. In questo senso si stanno muovendo diversi fornitori di punta.

d esempio, per i dispositivi di stampa è nato AIRe Link, soluzioni di assistenza a distanza lanciata da Konica Minolta durante il periodo di lockdown, che ha aiutato molte realtà rimaste attive durante i mesi critici dell’emergenza sanitaria. Una situazione che ha inevitabilmente accelerato lo sviluppo di soluzioni innovative come AIRe Link, uno strumento di supporto visivo da remoto che ha potuto sostituire più di 1.000 visite presso le sedi dei clienti in Europa durante i primi 4 mesi di utilizzo del servizio.

AIRe Link è una soluzione cloud che consente a uno specialista tecnico di vedere cosa vede il cliente, utilizzandone la fotocamera dello smartphone o del tablet. Il tecnico, inoltre, può utilizzare un puntatore o disegnare elementi all’interno dell’inquadratura del cliente, al fine di fornire una navigazione visiva durante l’analisi del problema e durante la guida attraverso la procedura di correzione.

Konica Minolta, che ha offerto inizialmente la versione beta dello strumento alle società che avevano la necessità di ridurre gli spostamenti del proprio personale, ha deciso di accelerarne lo sviluppo implementando la soluzione nei Team di assistenza in tutta Europa. L’obiettivo è incrementare l’efficienza del servizio di supporto, garantendo al contempo la massima continuità operativa ai clienti.

L’attuale versione beta diventerà definitiva e verrà rilasciata sul mercato nel 2021. Maggiori informazioni su AIRe Link sono disponibili sul sito ufficiale di Konica Minolta.