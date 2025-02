NAV-LAB al MECSPE 2025: in azienda con AI, Extended Reality e le App Tempo Zero per l’ERP Microsoft

L’Extended Reality, l’AI Generativa di Copilot e le estensioni Tempo Zero per Microsoft Business Central rendono immersiva la gestione dei dati e semplificano il lavoro in azienda: Il focus di NAV-LAB al MECSPE 2025.

L’Intelligenza Artificiale e le potenzialità dell’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central hanno cambiato il lavoro in azienda e il modo di gestire le PMI, soprattutto nel settore manifatturiero. A generare innovazione e favorire efficaci automatizzazioni sono anche le App Tempo Zero di NAV-LAB, soluzioni pensate per ottimizzare le funzionalità dell’ERP perfettamente integrate con la piattaforma Cloud Microsoft, rendendo possibile una gestione completa dell’intero ciclo produttivo, dalla pianificazione delle attività fino all’analisi dei costi.

L’approccio improntato sui dati che caratterizza la fabbrica intelligente, inoltre, può trarre notevole vantaggio anche dalle più innovative tecnologie immersive, come l’Extended Reality che unisce esperienze di realtà virtuale e realtà aumentata.

Presente al MECSPE 2025, la fiera internazionale di riferimento per l’industria manifatturiera in programma a Bologna dal 5 al 7 marzo, NAV-LAB si propone di condividere l’esperienza di gestione immersiva nei dati in azienda grazie all’XR COPILOT (Extended Reality e AI Generativa), scoprendo anche le semplificazioni generate dall’AI di Microsoft Copilot in Business Central e svelando gli automatismi resi possibili dalle App Tempo Zero.

Gestione immersiva dei dati con l’Extended Reality

Grazie alle potenzialità dell’Extended Reality è possibile generare un ambiente digitale del tutto simile all’originale, creando interazione e accedendo alle informazioni in modo intuitivo. NAV-LAB, in particolare, propone ai visitatori di MECSPE la XR Extended Reality in collaborazione con Hevolus Innovation, realizzando modelli virtuali della fabbrica, dei prodotti e dei singoli pezzi lavorati, che diventano “navigabili” a tutti gli effetti.

È possibile visualizzare su diversi schermi virtuali il “data room” aziendale, partecipando a un tour virtuale negli impianti e consultando per ciascun macchinario la dashboard con i dati della sua efficienza e capacità produttiva, accedendo in modo diretto e realistico ai dati relativi all’andamento della produzione, alla qualità dei pezzi e alle proiezioni future ottenendo una visione d’insieme efficace.

La gestione dei dati, quindi, diventa immersiva e consente di interagire con le varie aree gestionali tramite l’Extended Reality.

Copilot nell’ERP Microsoft Business Central

L’assistenza di Microsoft Copilot integrata in Business Central interviene nella gestione di tutte le linee di business, potenziando il lavoro delle persone e semplificando le attività quotidiane tanto da aumentare la produttività, migliorare la supply chain e il servizio clienti.

L’AI di Copilot, infatti, è in grado di affiancare nella gestione dell’azienda rispondendo via chat alle richieste espresse dell’utente con un linguaggio naturale, restituendo contenuti testuali, sintesi, suggerimenti e proposte ad hoc.

Microsoft Business Central, inoltre, può interagire con gli Agents, strumenti automatizzati che utilizzano l’AI per gestire e processare richieste (un esempio è dato dagli ordini di vendita).

In fabbrica con le App Tempo Zero per Business Central

Le App Tempo Zero per il Manufacturing rappresentano veri e propri acceleratori che ottimizzano le funzionalità di Business Central, adattandole alle singole necessità dell’azienda per garantire una migliore integrazione con le macchine e i dati.

Sfruttando le potenzialità dell’’ERP in Cloud di Microsoft, corredato da strumenti di AI predittiva e generativa, le PMI possono aumentare gli automatismi attraverso l’integrazione delle App certificate Tempo Zero di NAV-LAB.

Le estensioni, nel dettaglio, arricchiscono le funzionalità dell’ERP semplificando l’operatività e facilitando la gestione contabile e amministrativa, così come l’area produttiva, le commesse e la contabilità industriale, la connessione ERP ai dati del MES, la gestione del magazzino e delle spedizioni.

NAV-LAB al MECSPE 2025

NAV-LAB sarà al MECSPE 2025 (Stand B58 – Pad 21 nell’area Fabbrica Digitale) offrendo una innovativa user experience sul nuovo modo di gestire la fabbrica, organizzando demo e presentazioni finalizzate a:

creare un’esperienza di gestione immersiva con l’Extended Reality nei dati e allestire un tour virtuale negli impianti, visualizzando la dashboard con i dati dei macchinari;

mostrare come l’Intelligenza Artificiale Generativa potenzi il lavoro grazie all’assistenza di Copilot;

dimostrare come le App Tempo Zero siano un valore aggiunto per l’ERP di Microsoft.

