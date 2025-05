Dichiarazione Redditi 2025: assistenza dall’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione dei Redditi 2025 Precompilata 2025: ecco tutti gli strumenti telematici e telefonici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

I contribuenti alle prese con la dichiarazione dei redditi 2025 possono utilizzare diversi strumenti messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate sia di carattere informativo sia a livello di assistenza.

Innanzitutto, il portale dedicato alla precompilata contiene tutte le informazioni relative ai diversi passaggi per l’invio, il calendario della stagione dichiarativa 2025 e altri materiali informativi. Ci sono poi canali dedicati, sia telefonici sia digitali, e una guida aggiornata.

Dichiarazione dei Redditi: i canali di assistenza AdE

I canali di assistenza sono analoghi a quelli che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione per altre pratiche. E’ infatti possibile rivolgersi al call center utilizzando i seguenti numeri:

800.90.96.96 numero verde da rete fissa;

06 97617689 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore);

0039 0645470468 dall’estero – servizio in lingua italiana (costo a carico del chiamante).

C’è anche il canale Facebook delle Entrate per assistenza e prime informazioni. Accedendo alla pagina social si possono seguire anche webinar e momenti informativi. Nella propria area riservata del portale dell’AdE, è inoltre attivabile un servizio di web mail che consente di chiedere informazioni di carattere generale.

Dichiarazione Precompilata: il portale online

Come ogni anno, il portale Infoprecompilata fornisce al contribuente tutte le indicazioni utili per compilare la dichiarazione dei redditi per via telematica. E’ il sito dal quale, utilizzando le proprie credenziali, è possibile accedere alla propria dichiarazione precompilata scegliendo tra Modello 730 o Redditi Persone Fisiche. Il sito presenta anche un’area pubblica (“info e assistenza”), consultabile senza bisogno di credenziali, che riporta un gran numero di informazioni utili.

Una sezione specifica è dedicata alle novità 2025, con schede che spiegano che cos’è e chi riguarda la dichiarazione dei redditi precompilata, ed approfondimenti dedicati a particolari opzioni, come ad esempio la compilazione semplificata.

Il 730 in 10 passi 2 Maggio 2025 Una vasta sezione che indica al contribuente tutti i passi da seguire, dall’autenticazione fino all’invio della dichiarazione. Navigando all’intero del menù si possono consultare le informazioni su come scegliere il modello e si trovano i link alle istruzioni per la compilazione. C’è poi la sezione dedicata al calendario dichiarativo, con tutte le scadenze relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e al pagamento delle tasse. Spazio anche alle FAQ, le risposte alle domande più frequenti, che sono navigabili per argomento: istruzioni per la compilazione, regole per applicare le detrazioni fiscali, per ciascuna singola spesa.

Guida aggiornata alla Precompilata 2025

Online, c’è poi una Guida alla Dichiarazione Precompilata 2025. Anche questo strumento fornisce informazioni sulle operazioni di accesso, le modalità di compilazione, le opzioni a disposizione per ottenere assistenza fiscale o per utilizzare strumenti di semplificazione. Ci sono anche i link a tutte le leggi e gli strumenti di prassi e ai modelli dichiarativi completi di istruzioni.