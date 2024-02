Easy INPS: nuova funzionalità per le note di rettifica

Servizio Easy INPS (Portale Contributivo): introdotta la categoria di causale delle note di rettifica, per una gestione immediata delle anomalie.

Easy INPS, servizio per intermediari e datori di lavoro per risolvere anomalie di vario genere, è stato recentemente implementato con una nuova funzionalità, voltr ad agevolare la gestione delle note di rettifica. Ad annunciarlo è l’INPS con il messaggio n. 666 del 13 febbraio.

La consultazione delle note di rettifica permettere di determinare, in modo intuitivo, le motivazioni che hanno portato alla creazione della nota stessa.

La funzione, che si integra all’interno del Portale Contributivo, prevede l’aggiunta della nuova colonna “Causa” per identificare le categorie di motivazioni che hanno determinato l’emissione della nota di rettifica. Le causali sono state così categorizzate:

sanzioni;

differenze contributive per irregolarità (Durc);

esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie);

differenze contributive per Cassa Integrazione/Fondi;

differenze contributive su aliquota applicata;

differenze contributive per altre cause.

La funzionalità è disponibile per le note relative al periodo di competenza da agosto 2023.

In fase di primo rilascio, è possibile consultare le prime tre macro-cause (Sanzioni, Differenze contributive per irregolarità (Durc) ed Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie).