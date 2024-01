Certificati anagrafici alle Poste nei piccoli Comuni

Rilascio automatico di certificati anagrafici e di stato civile presso gli Uffici Postali nei piccoli Comuni fino a 15mila abitanti: installati i totem.

Presso gli sportelli di Poste Italiane situati nei piccoli Comuni sarà possibile richiedere il rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile, accedendo ai servizi resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Per ottenere i certificati per sè e per i propri familiari sarà sufficiente presso gli sportelli e utilizzare gli appositi totem installati presso gli sportelli accedendo con Carta d’identità Elettronica o SPID.

Si amplia dunque la sperimentazione del rilascio dei certificati anagrafici presso gli uffici postali, dopo l’avvio attraverso il supporto di operatori specializzati: adesso sono gli stessi cittadini ad ottenere i certificati in autonomia, utilizzando i totem.

Prende dunque il via negli uffici postali dei Comuni con meno di 15mila abitanti il nuovo servizio di rilascio automatico dei certificati, previsto dal decreto interministeriale di attuazione della misura inserita nel PNRR.

A dare il parere favorevole allo schema di decreto era stato a fine dicembre anche il Garante della Privacy, ritenendo adeguate le misure tecniche, organizzative e di sicurezza sulla protezione dei dati personali.

Le postazioni automatiche rappresentano una importante semplificazione promossa dalla PA per andare incontro alle esigenze della comunità, resa possibile grazie alla collaborazione avviata con Poste Italiane nell’ambito del progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale, finanziato con risorse del PNRR.

Attraverso l’utilizzo della capillare rete degli uffici postali sul territorio questo innovativo strumento ci consente di raggiungere un duplice obiettivo.

Gli enti locali vengono sollevati da attività amministrative e i cittadini diventano liberi di accedere con facilità ai servizi della Pubblica Amministrazione.