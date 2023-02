Polis: Carta d’identità e ISEE alle Poste nei piccoli Comuni

Progetto Polis PNRR, sportelli unici nei Comuni fino a 15mila abitanti: accesso unico ai servizi INPS, Agenzia Entrate e Anagrafe, h24 e tutto alle Poste.

Entra nel vivo il progetto Polis varato nell’ambito del PNRR, iniziativa che tra le linee di intervento prevede anche la creazione di sportelli unici di prossimità nei piccolo in Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti. Un sostegno concreto ai cittadini residenti, agevolati nell’accesso ai servizi pubblici in modalità digitale attraverso una piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane.

Progetto Polis: nuovo modello di ufficio Postale

Si tratta del Piano Complementare denominato Progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale, promosso dal Governo per favorire la coesione e il superamento del digital divide.

Obiettivo del Progetto è offrire ai 6.933 Comuni con meno di 15000 abitanti e dotati di almeno un Ufficio Postale di accedere a tutti i servizi pubblici per mezzo di un unico punto di accesso multicanale, collocato presso Poste Italiane, dove sarà attiva la nuova piattaforma IT fruibile tramite:

postazioni self-service per la fruizione di servizi di pubblica utilità,

per la fruizione di servizi di pubblica utilità, ATM evoluti per l’erogazione di servizi al cittadino,

per l’erogazione di servizi al cittadino, locker per la fruizione h24 di servizi di corrispondenza e pacchi, e-Commerce e altri servizi di pubblica utilità,

per la fruizione h24 di servizi di corrispondenza e pacchi, e-Commerce e altri servizi di pubblica utilità, vetrine digitali interattive per la comunicazione con i cittadini.

Sportello Unico h24

Saranno pronti in primavera i primi venti desk digitali attivi 24 ore su 24 e attivati in altrettanti piccoli Comuni della Penisola, che gradualmente vedrà comparire circa 7mila sportelli unici all’interno degli uffici postali, dotati di una infrastruttura digitale e tecnologica all’avanguardia resa possibile grazie al finanziamento pari a 800 milioni di euro di Fondi PNNR.

I servizi pubblici disponibili online

La lista dei documenti che sarà possibile richiedere e ottenere attraverso gli sportelli unici è molto lunga, spaziando dai certificati anagrafici e di stato civile alla carta d’identità elettronica, ma anche il passaporto, il codice fiscale per i neonati, i certificati previdenziali e giudiziari che si aggiungono ai numerosi altri servizi postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. Potranno essere richiesti, inoltre, anche i documenti che generalmente competono all’Agenzia delle Entrate come il Codice Fiscale, le planimetrie catastali, l’esenzione dal pagamento del Canone Rai. Un’opportunità rapida e pratica anche per richiedere l’ISEE di competenza dell’INPS, l’estratto contributivo e la Certificazione Unica.

Documenti d’identità

Richiesta Passaporto (prima richiesta e rinnovo)

Richiesta Carta d’identità Elettronica

Richiesta emissione primo Codice Fiscale (neonato)

Richiesta ri-emissione/duplicato Carta Nazionale Servizi -Tessera Sanitaria -Codice Fiscale

Richiesta duplicati patente

Certificati Anagrafici

Certificato anagrafico di nascita

Certificato anagrafico di matrimonio

Certificato di cittadinanza

Certificato di esistenza in vita

Certificato di residenza

Certificato di residenza AIRE

Certificato di stato civile

Certificato di stato di famiglia

Certificato di residenza in convivenza

Certificato di stato di famiglia AIRE

Certificato di stato di famiglia con rapporti di parentela

Certificato di stato libero

Certificato anagrafico di unione civile

Certificato di contratto di convivenza

Certificati giudiziari

Certificato Casellario giudiziario

Atti Volontaria Giurisdizione

Certificati Previdenziali

Modello OBIS/M (riepilogo pensioni in pagamento – anche per richiesta del V°)

Cedolino Pensione

Certificazione Unica

Servizi alle Regioni

Prenotazione su CUP Unico Regionale

Autodichiarazione esenzioni per reddito

Altri servizi

Assicurazione obbligatoria delle casalinghe

Esonero/esenzione Canone RAI

Rilascio/rinnovo patente nautica