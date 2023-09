Titoli di studio: al via il rilascio di attestati online

Decreto PA: nuovo framework delle 16 competenze trasversali per il personale non dirigenziale della Pubblica Amministrazione: ecco quali dovranno essere.

Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga 2023-2026, presentata dal Governo: ecco cosa prevede in dettaglio e il testo integrale.

Ingressi extra-UE studio e formazione: online quote 2023/2025

Tirocini per extra-UE, in Gazzetta le quote 2023-2025: corsi di formazione e tirocini ammessi all’ingresso dall’estero, convertibili in permessi lavoro.