Permessi Legge 104 e congedo straordinario caregiver: nuove opzioni di domanda INPS

Nuova funzionalità per la variazione online dei dati di domanda già presentata per i permessi Legge 104 o per il congedo straordinario dei caregiver.

La domanda INPS online per i permessi Legge n. 104/1992 e quella per il congedo straordinario finalizzato ad assistere familiari disabili in situazione di gravità, si arricchisce di una nuova funzionalità, ossia la variazione dei dati di una domanda già presentata, fermi restando i requisiti e vincoli di legge per l’accesso al beneficio.

Ad esempio, si possono variare l’indirizzo del domicilio, i dati lavorativi o le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda.

Dopo l’autenticazione tramite SPID di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica), la funzione “Variazione dati domanda” è raggiungibile dal portale www.inps.it, accedendo tramite il percorso:

“Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Permessi” > menu “Comunicazione di variazione per i permessi Legge 104

“Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi” > menu “Comunicazione di variazione” per il congedo straordinario.

Attraverso la nuova funzionalità è possibile anche effettuare una rinuncia presentando una nuova domanda con le variazioni necessarie.

La richiesta può essere effettuata solo per domande in corso di fruizione. Se invece, all’atto della comunicazione, il periodo richiesto è trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile effettuare la comunicazione.

Sia la richiesta di rinuncia che la nuova domanda con i dati variati possono essere:

consultate, accedendo alla voce di menu “Consultazione domande”;

annullate, accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.