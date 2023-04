Verifica Partita IVA e Codice Fiscale: accesso libero ai servizi

Le banche dati del Fisco incontrano quelle dell’utente: al via la possibilità di integrare proprie applicazioni con le API dell'Agenzia delle Entrate.

Definite le modalità di libero accesso ai servizi offerti dell’Agenzia delle Entrate per la verifica del codice fiscale e della Partita IVA per utenti pubblici e privati, in base alla categoria e diversificati per tipologia di servizio.

Controllo Partita IVA online sul sito delle Entrate 20 Febbraio 2023 Non soltanto è permessa la verifica e l’esistenza di CF e numeri di partita IVA, ma è concessa la possibilità di integrare tali servizi del Fisco con soluzioni proprie.

L’Agenzia consente l’accesso alle informazioni per cinque anni dalla data di adesione, purché ci si impegni a rispettare le seguenti direttive:

verifica periodica delle applicazioni integrate con i servizi API dell’Agenzia delle Entrate;

trattamento a norma dei dati personali trattati;

conservazione a norma e cancellazione immediata dei dti non necessari al servizio;

ricorso ai piani di utilizzo e alle specifiche tecniche dell’Agenzia.