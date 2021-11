DURC Online per Stazioni Appaltanti: nuova gestione deleghe

Gestione deleghe da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione ai fini della richiesta d’ufficio del Durc Online: nuove istruzioni INPS.

Online le nuove istruzioni che consentono al responsabile di una Stazione Appaltante o di una Amministrazione di gestire le utenze da delegare nell’ambito del proprio ufficio, una volta perfezionata la propria abilitazione al servizio telematico DURC On Line per gli utenti che hanno un profilo come Stazione Appaltante/Amministrazione procedente.

DURC On Line via SPID su INAIL 8 Ottobre 2021 Effettuato l’accesso i servizi online INAIL (dal portale www.inail.it) con SPID, CIE o CNS, il titolare dell’abilitazione dovrà:

selezionare il ruolo di Stazione Appaltante per la propria struttura di riferimento;

selezionare la voce “My Home” sulla destra della schermata successiva;

scegliere “Gestione Utente” e poi “Gestione delegati”;

inserire il codice fiscale del soggetto da abilitare e selezionare la voce “Aggiungi delegato”.

N.B. Prima di procedere all’abilitazione del delegato, è necessario che questi abbia effettuato almeno un accesso al portale INAIL con SPID, CIE o CNS.

I modelli per la richiesta di rilascio abilitazione/subentro con profilo Stazione Appaltante/Amministrazione procedente e quelli per l’abilitazione con profilo Società Organismo di Attestazione sono disponibili sul sito INPS, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Durc On Line” > “Scheda prestazione” (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/durc-online).