Dismissioni ATER: immobili all’asta in tutta Roma

Asta telematica il 9 e 10 novembre promossa da ATER relativa a 21 immobili residenziali situati in varie zone della Capitale.

ATER, l’azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma, mette all’asta 21 immobili nell’ambito del programma di dismissione, appartamenti situati in varie zone della Capitale. L’asta pubblica telematica è in programma per il 9 e 10 novembre e si svolgerà con procedura incanto gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, vale a dire mediante la presentazione di offerte segrete, cartacee, digitali o cartacee digitalizzate, davanti al Notaio Banditore o al Notaio Periferico, Notaio Abilitato alla Rete Aste Notarili.

Gli immobili residenziali sono caratterizzati da diverse metrature e si trovano soprattutto nel quartiere Garbatella, ma anche al Flaminio, a San Giovanni, all’Appio Latino e a Testaccio.

Aste immobiliari: agevolazioni e vincoli 31 Agosto 2021 Per partecipare all’asta è necessario versare una cauzione, il cui importo non può essere inferiore al 10% della base d’asta a cui è venduto l’immobile. Le offerte possono essere presentate entro e non oltre le ore 17:00 dell’8.11.2021.

È possibile visitare gli immobili visitare gli immobili nei giorni precedenti l’asta, prenotando attraverso il portale dedicato. Nel rispetto della normativa anti-Covid, saranno accettate al massimo due persone alla volta. Tutta la documentazione relativa all’asta, compreso l’elenco dei lotti, è disponibile sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato.