Visure catastali e ispezioni iptecarie: nuovi servizi online

Visure catastali e ispezioni ipotecarie su immobili e terreni altrui diventano servizi online con obbligo di autenticazione sul sito delle Entrate.

Cambia il procedimento per ottenere visure catastali online o ispezioni ipotecarie su immobili non di proprietà: si tratta di due servizi a pagamento tra quelli offerti online dall’Agenzia delle Entrate, che tuttavia adesso sono accessibili dall’area riservata dell’Agenzia delle EntratePe

Per visionare lo stato di immobili o terreni altrui, dunque bisogna adesso autenticarsi con SPID, CIE o CNS ed effettuare il pagamento richiesto, attraverso il sistema PagoPA.

Per accedere a ciascuno dei due servizi è necessario seguire questo percorso:

menù Servizi > Consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili > Visura catastale telematica oppure Accedi al servizio ispezione ipotecaria telematica.

Cliccando sulla pagina di accesso viene proposta sia la sezione per le consultazioni gratuite personali sia quelle per le consultazioni a pagamento.

Dietro corrispettivo, il Fisco permette l’accesso telematico alle banche dati catastali per ottenere:

visure attuali per soggetto;

visure attuali o storiche di un immobile inserendo gli identificativi catastali;

visure della mappa o visure di una particella censita al Catasto dei Terreni, inserendo gli identificativi catastali.

Il servizio relativo alle ispezioni ipotecarie per immobili di cui non si è titolari, invece, consente di visualizzare tutte le note di trascrizione ed iscrizione e le domande di annotazione dall’inizio del periodo informatizzato, nonché le note di trascrizione cartacee rese disponibili in formato immagine.

È possibile effettuare la ricerca per persona fisica, per nota e per dati catastali.