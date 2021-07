Assegno unico ponte: domanda al via sul sito INPS

Nuova misura di sostegno alle famiglie con figli minori: online la procedura INPS per la domanda di Assegno Unico ponte, temporaneo fino a dicembre.

L’INPS ha reso disponibile la procedura di domanda per la nuova misura di sostegno (assegno unico ponte temporaneo fino al 31 dicembre) per le famiglie con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui alla legge n. 153 del 1988. I destinatari della misura sono:

lavoratori autonomi;

disoccupati;

coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

titolari di pensione da lavoro autonomo;

nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

Assegno unico temporaneo: domanda ed esempi di calcolo 15 Giugno 2021 L’assegno temporaneo sarà riconosciuto sulla base di requisiti di cittadinanza, residenza e domiciliazione assieme al figlio a carico. Il sussidio verrà erogato in funzione del numero dei figli ed il suo importo è decrescente all’aumentare del livello di ISEE fino ad azzerarsi a 50.000 euro (calcola online il tuo ISEE).

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, il trattamento relativo all’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. Pertanto, non è necessario presentare subito la domanda (nei primi giorni è atteso un boom di accessi). In pratica, non c’è fretta: da qui ha settembre c’è la certezza di ottenere anche gli arretrati da luglio in poi. Il pagamento dell’assegno avviene con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN o libretto postale intestato al richiedente. Nell’ipotesi di genitori separati con affido condiviso, l’Assegno unico ponte è diviso al 50% (in caso di accordo, al 100% all’unico genitore richiedente).

Per fare domanda bisogna disporre di un ISEE minorenni in corso di validità, del genitore in cui risulti presente il minore. La domanda potrà essere presentata, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:

portale web, utilizzando il servizio all’indirizzo (https://servizi2.inps.it/servizi/sportelloauf) o dalla home page del sito, con SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN INPS;

Contact Center Integrato;

Patronati.

I percettori di Reddito di Cittadinanza non devono presentare domanda perché la quota spettante di assegno ponte sarà corrisposta in automatico dall’INPS sulla carta RdC.