Certificato vaccinale Lazio: come ottenerlo via SMS

Senza SPID, è possibile visualizzare e scaricare il certificato vaccinale Covid anche attraverso la piattaforma LazioEscape.

I cittadini che hanno completato il percorso di vaccinazione anti-Covid in Lazio possono usufruire di un servizio aggiuntivo per scaricare il certificato vaccinale. Dal 15 giugno, infatti, è possibile ottenerlo anche attraverso la piattaforma LazioEscape, che si aggiunge al Fascicolo Sanitario Elettronico. Per quest’ultimo è previsto l’accesso con SPID, mentre per scaricare il certificato da LazioEscape viene richiesto solo il Codice Fiscale più le credenziali ricevute via SMS.

Certificazioni COVID, guida alla procedura su web e smartphone 21 Giugno 2021 La trasmissione dell’SMS con le credenziali avviene in seguito alla produzione del certificato vaccinale, quindi dopo almeno due giorni (48 ore) dalla data della somministrazione della seconda dose o della conclusione dell’iter vaccinale. Il servizio è gratuito e disponibile in ogni momento della giornata e in qualsiasi giorno della settimana, accedendo da qualunque device connesso alla rete Internet.

Per quanto riguarda le vaccinazioni concluse prima del 11 giugno sono in via di definizione le modalità di trasmissione delle credenziali per poter procedere con la consultazione del certificato attraverso LazioEscape. Intanto, in Lazio è ancora possibile effettuare la prenotazione per ottenere la somministrazione del vaccino attraverso la piattaforma SaluteLazio: dal 14 giugno sono aperte le richieste per la fascia di età che va dai 17 ai 24 anni. La Regione, inoltre, mette a disposizione il numero 06 164161841 – attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30, sabato con orario 7.30 – 13.00 – per richiedere assistenza in fase di prenotazione o per comunicare eventuali disdette.