Invalidità Civile: verifica prestazioni via QR Code

SPID: Guida al rilascio dell’identità digitale 9 Ottobre 2020 Si rinnova il sistema per i verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità: l’INPS ha comunicato in questi giorni di aver implementato, nell’ambito dei servizi online offerti al cittadino, il nuovo sistema “QR Code dell’Invalidità Civile”. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta, come funziona e quali novità introduce.

Invalidità Civile con QR code

D’ora in poi per attestare in tempo reale lo stato di invalidità che consente di accedere alle diverse agevolazioni previste dalla normativa vigente in materia di invalidità civile e agli eventuali benefici erogati da soggetti esercenti (sconti, esenzioni, accessi preferenziali, servizi di assistenza, sgravi fiscali, etc.) basterà mostrare il codice QR (quick-response).

Si tratta di un particolare codice a matrice in grado di memorizzare informazioni leggibili e interpretabili dai dispositivi mobili (smartphone android, iphone, tablet android e ipad) mediante l’utilizzo di apposite app, compresa l’applicazione “INPS Mobile”.

Il vantaggio di utilizzare il QR Code è di avere la garanzia che le informazioni siano sempre attendibili, essendo associato all’interessato e non a uno specifico verbale, nonché aggiornate dinamicamente allo stato del soggetto a seguito di verbali definitivi di prima istanza, di aggravamento, di revisione, di verifica straordinaria, di autotutela.

Per il momento non vengono ancora riportate, invece, le condizioni di invalidità riconosciute a seguito di sentenza giudiziaria e i verbali emessi in data antecedente al 1° gennaio 2010.

Invalidità Civile: come ottenere il QR Code

Per ottenere il QR Code è necessario utilizzare l’apposito servizio online INPS, effettuando l’accesso con le proprie credenziali e seguendo le indicazioni riportate nella nota informativa che descrive le modalità e i criteri di fruizione del servizio stesso.

Il QR Code viene generato in tempo reale ed è immediatamente disponibile in formato PDF per essere stampato, inviato o salvato sul proprio computer o dispositivo mobile.

In caso di smarrimento, il QR Code può essere recuperato accedendo all’apposita funzionalità di “Consultazione”.

Invalidità Civile: utilizzo del QR Code

Per utilizzare il QR Code in tutte le occasioni in cui si renda necessario per accedere a una delle agevolazioni previste dalla normativa basterà che l’operatore inquadri il codice con la fotocamera del proprio device per richiamare il servizio online di verifica che si aprirà all’interno del browser integrato nel dispositivo mobile. Il servizio richiede all’operatore l’inserimento del codice fiscale dell’interessato per verificare la corrispondenza dello stesso con i dati presenti nel QR Code e negli archivi dell’Istituto.

Una volta ultimata la verifica di corrispondenza anagrafica, il servizio controlla lo stato di invalidità del cittadino e fornisce all’operatore un esito di 1° livello, visualizzando il seguente messaggio:

Esito lettura del QR-Code: Alla data odierna, l’interessato rientra in almeno una delle casistiche sotto elencate.

Oppure:

Esito lettura del QR-Code: Alla data odierna, l’interessato NON rientra in nessuna delle casistiche sotto elencate.

Le categorie riconducibili allo status di invalido sono le seguenti:

invalido con giudizio superiore o uguale al 34%;

minore invalido;

titolare di indennità di accompagno;

cecità parziale o assoluta;

sordità;

titolare di legge n. 104/1992 (Art. 3, comma 1 / Art. 3, comma 3).

Nei casi in cui, per la concessione di alcune particolari tipologie di agevolazioni, l’operatore necessiti di conoscere il giudizio sanitario e il grado di invalidità dell’interessato con l’eventuale percentuale, il servizio fornisce un esito di 2° livello, previa autenticazione dell’operatore tramite inserimento delle proprie credenziali (utilizzando il profilo da cittadino) e la conferma all’invio di un codice OTP via SMS al numero di cellulare che l’interessato ha indicato nei propri contatti.

L’interessato dovrà comunicare il codice OTP ricevuto sul proprio cellulare all’operatore, che a sua volta lo dovrà inserire nel servizio online di verifica per ottenere l’esito di 2° livello. Il messaggio di risposta verrà quindi composto dinamicamente sulla base del giudizio e dell’eventuale scadenza dello stesso.

Importante sottolineare che viene effettuata una verifica in tempo reale negli archivi dell’Istituto e vengono mostrati all’operatore tutti i giudizi vigenti in possesso dell’interessato con eventuale percentuale di invalidità e benefici fiscali associati (art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).