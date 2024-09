Cause di servizio per dipendenti pubblici: nuovi servizi INPS online

Domande di accertamento sanitario dei dipendenti pubblici per le cause di servizio: nuove funzionalità INPS onlinee manuale di guida.

L’INPS ha reso disponibili nuove funzionalità nella procedura online di richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici. Sono pensate per semplificare e velocizzare la presentazione delle domande.

E’ anche in fase di aggiornamento il manuale con le ultime implementazioni effettuate in procedura. I dettagli sono contenuti nel Messaggio 3138/2024.

Accertamento sanitario dipendenti PA: le novità INPS

Attraverso il servizio INPS online denominato “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici“ sono ora disponibili anche le seguenti funzionalità.

Istanza di aggravamento : domanda di aggravamento per causa di servizio, pensioni di guerra dirette, assegni annessi alle decorazioni al valore militare, reversibilità e assegni accessori dei familiari dei deportati KZ e reversibilità degli assegni di benemerenza ai perseguitati politici, antifascisti e razziali.

: domanda di aggravamento per causa di servizio, pensioni di guerra dirette, assegni annessi alle decorazioni al valore militare, reversibilità e assegni accessori dei familiari dei deportati KZ e reversibilità degli assegni di benemerenza ai perseguitati politici, antifascisti e razziali. Istanza di interdipendenza : domanda di interdipendenza per causa di servizio e pensioni di guerra dirette.

: domanda di interdipendenza per causa di servizio e pensioni di guerra dirette. Istanza di causa di servizio (prima istanza, aggravamento, interdipendenza): per queste domande sono diventate facoltative la compilazione dei campi “Periodo di comporto definito dal CCNL” e “Residuo giorni di malattia nel periodo di comporto”.

(prima istanza, aggravamento, interdipendenza): per queste domande sono diventate facoltative la compilazione dei campi “Periodo di comporto definito dal CCNL” e “Residuo giorni di malattia nel periodo di comporto”. Domande di rivedibilità : al momento della presentazione il sistema ricorda l’eventuale “Data prevista di revisione”, se fissata dalla commissione in fase di redazione del verbale di Prima Istanza.

: al momento della presentazione il sistema ricorda l’eventuale “Data prevista di revisione”, se fissata dalla commissione in fase di redazione del verbale di Prima Istanza. Contatti della CMV (Commissioni Mediche di Verifica): nuova sotto-sezione visibile all’interno del “Dettaglio domanda” una volta che la stessa è stata inviata.

Modificata anche la spiegazione riportata all’utente se il sistema non rileva domande in “stato chiusa” a cui agganciare la rivedibilità o l’aggravamento selezionato.

Guida alla domanda per le cause di servizio

Pensioni di reversibilità e inabilità nella PA con accertamento INPS 29 Aprile 2024 Il manuale utente per l’utilizzo del servizio INPS dedicato alle istanze inerenti le cause di servizio dei dipendenti pubblici è scaricabile direttamente dal sito dell’Istituto, accedendo in area riservata con la propria identità digitale e inserendo nel motore di ricerca della home page la seguente dicitura: “richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”.

Al termine del paragrafo intitolato “Commissioni Mediche di Verifiche Pubblici Dipendenti” si può procedere al download del manuale cliccando sul pulsante “scarica il manuale utente”.