Cartelle esattoriali: servizi e pagamenti online

Guida ai servizi web AeR 19 Settembre 2018 A causa dell’emergenza Coronavirus, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha limitato in via precauzionale l’accesso agli sportelli, aperti al pubblico solo su appuntamento in fascia oraria 8.15-13.15. Si può prenotare un ticket per la giornata lavorativa in corso e per le quattro successive (servono email e codice fiscale e, in caso di delega, bisognerà portarla allo sportello; per ciascuna giornata è possibile prenotare un solo ticket per codice fiscale e per servizio).

L’invito ai cittadini è quello di recarvisi solo in casi non differibili, utilizzando piuttosto i servizi online sul portale AdER.

Servizi online con autenticazione

Dal portale web, previa autenticazione in area riservata, si accede infatti ai servizi online H24 Entrando nell’area riservata è possibile: