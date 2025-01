Disabilità: visita unica INPS per inabili e invalidi civili

Novità sulle valutazioni e revisioni delle condizioni di disabilità e di invalidità da parte dell’INPS, grazie all’attivazione di procedure semplificate.

Con il 2025 cambiano le regole per la verifica della condizione di disabilità e di invalidità da parte dell’INPS, grazie all’attivazione di procedure semplificate.

Come sintetizza l’Istituto Previdenziale con il messaggio n. 188 del 17 gennaio 2025, sono state infatti recepite le modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2025 che modificano sia la prima valutazione sia la revisione delle prestazioni già riconosciute.

Accertamento invalidità e inabilità con visita unica

Disabili: ok allo smart working 14 Gennaio 2025 Viene introdotta la visita unica in caso di domanda sia per l’accertamento dell’invalidità civile che dell’inabilità previdenziale. In base alla Manovra, si legge nel Messaggio, per tutto il 2025:

L’INPS è tenuto a effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente.

Tali disposizioni si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

Revisione disabilità con doppio binario

Accertamento della disabilità: come funziona la riforma 2 Gennaio 2025 Oltre all’avvio della sperimentazione nelle prime Regioni pilota, in vista dell’entrata in vigore della Riforma della Disabilità dal 1° gennaio 2026, dal 2025 si applica in tutta Italia anche la nuova procedura per i soggetti con patologie oncologiche. Per la revisione delle prestazioni già riconosciute (accertamenti effettuati prima del 2025), gli accertamenti devono essere definiti sugli soli atti presentati dal soggetto interessato, purché la documentazione sanitaria permetta la valutazione obiettiva.

Per gli altri invalidi, invece, fino al 31 dicembre 2025 si applicano le regole di valutazione già in vigore precedentemente.