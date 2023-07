Un nuovo Garante per le persone con disabilità

L’Agenzia delle Entrate chiarisce regole e casi particolari per la deduzione delle spese mediche e di assistenza per le persone con disabilità.

Basta la patente con l’indicazione della disabilità o il foglio rosa per comprare un auto per invalidi con IVA al 4%: i chiarimenti del Fisco.

Come ottenere l’assegno di cura per disabili gravi e gravissimi assistiti a casa da familiari caregiver: istruzioni di domanda, con esempi a Roma e Milano.

Pensioni Pensione anticipata di invalidità a 56 anni: come funziona Pensione anticipata per invalidità superiore all’80% dai 56 anni e per non vedenti dai 51 anni: come funziona, chi ne ha diritto e come richiederla.

Categorie protette Come richiedere le agevolazioni fiscali per disabili Dalle agevolazioni per acquisto veicoli e ausili tecnici e informatici alla detrazione spese per addetti all’assistenza o eliminazione barriere architettoniche: tutto quel che c’è da sapere per ottenere i benefici fiscali per disabili.

Caregiver Invalidità: il Governo Meloni semplifica le procedure per disabili Disabili, invalidi e caregiver: ultime novità dal Governo Meloni per lo snellimento della burocrazia ed un accesso più rapido a tutele e agevolazioni.

Smart Working Smart working fragili fino al 30 giugno: cosa dice la legge Per i lavoratori fragili, dopo il 30 giugno cessa il diritto allo Smart Working: cosa prevede la legge e cosa potrebbe cambiare.