Bonus assunzione disabili nel Terzo Settore: domande al via

Assunzioni agevolate disabili under 35 (DL 48/23) presso ETS e ONLUS: istruzioni INPS per la domanda di incentivi dal 2 settembre al 31 ottobre 2024.

Partono le agevolazioni per l’assunzione di lavoratori disabili under 35 presso enti e organizzazioni no profit: con il Messaggio n. 2906/2024, l’INPS ha diramato le istruzioni operative per assumere giovani con disabilità entro il 30 settembre 2024. Il termine iniziale del contratto da prendere in considerazione per applicare il contributo sulle assunzioni agevolate è invece quello del 1° agosto 2020.

In particolare, dal 2 settembre al 31 ottobre 2024, ETS e ONLUS possono inoltrare la domanda per accedere all’incentivo, seguendo le seguenti indicazioni.

Bonus assunzione disabili: come fare domanda

Categorie protette: diritti e vantaggi per il lavoratore 22 Dicembre 2023 Il bonus assunzioni concesso agli ETS è stato introdotto dal Decreto Lavoro (articolo 28, DL 48/2023) ed è finalizzato a favorire l’occupazione a tempo indeterminato di lavoratori e lavoratrici con disabilità. Oltre agli Enti del Terzo Settore (ETS), possono ottenere il contributo anche le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe.

Il contributo è riconosciuto per i contratti di assunzione di persone con disabilità di età inferiore a 35 anni: nel rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili);

con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024;

per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. NB: Per potersi iscrivere agli elenchi degli appartenenti alle categorie protette, è necessario aver ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile con una percentuale uguale o superiore al 46%. Il messaggio n. 2906/2024 dettaglia la procedura e fornisce i file da inviare con la domanda, che deve essere presentata dal datore di lavoro, o suo delegato, tramite il Cassetto previdenziale del contribuente.