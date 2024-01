Rinnovo contratti PA 2024: firmato l’accordo quadro

Siglata l’ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per i dipendenti e i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni del triennio 2022-2024.

Dopo lo sblocco dei fondi in Manovra 2024 (circa 8 miliardi), è stato firmato l’accordo quadro (CCNQ) per la definizione di comparti e aree da sottoporre a rinnovo del contratto collettivo del pubblico impiego per il triennio 2022-24.

Dopo la tornata dei rinnovi per il triennio precedente, conclusasi a fine 2023, si apre dunque una nuova stagione di adeguamenti, che interesseranno i dipendenti e i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni. Sono coinvolti dipendenti e dirigenti di Ministeri, Agenzie, Scuola, Università e Sanità.

Manovra 2024: tutti i rinnovi contrattuali del pubblico impiego 18 Ottobre 2023 L’ipotesi di rinnovo contrattuale sarà operativa in seguito della sottoscrizione definitiva del CCNQ. Il testo (Ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2022-2024) conferma intanto la struttura attuale dei comparti interessati (Funzioni centrali, Funzioni locali, Istruzione e ricerca, Sanità) e l’assetto delle aree, anche per quanto riguarda le aree della dirigenza.

Per il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, si tratta di:

un grande risultato, Un grande risultato non soltanto per l’assoluta rilevanza delle risorse a disposizione ma anche per le tempistiche.

A disposizione ci sono risorse pari a un terzo della Legge di Bilancio, ma le questioni da affrontare sono numerose, come sottolineano i sindacati, a margine della firma avvenuta il 9 gennaio.

A partire dal ritardo da colmare nel rinnovo del contratto nel comparto Istruzione e ricerca. Un altro tema delicato è quella delle sperequazioni retributive e di inquadramento contrattuale per i dirigenti di tutte le aree. Le priorità individuate in Manovra riguardano tuttavia la Sanità, il settore Sicurezza e gli Enti locali.