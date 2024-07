Scatti anzianità Metalmeccanici: come funzionano

Come funzionano gli scatti di anzianità nel contratto metalmeccanico: regole, importi e diritti in base al nuovo CCNL Metalmeccanici dopo l'ultimo rinnovo.

Gli scatti di anzianità rappresentano un elemento fondamentale nella retribuzione dei lavoratori del contratto metalmeccanico, essendo un riconoscimento economico in grado di incentivare la fedeltà e l’esperienza all’interno dell’azienda.

Cerchiamo di comprendere in dettaglio come funzionano questi incrementi salariali, per stimare di quanto aumenta lo stipendio netto con l’aumentare dell’anzianità di servizio.

Cosa sono gli scatti di anzianità

Gli scatti di anzianità sono incrementi salariali riconosciuti ai lavoratori in base alla loro permanenza presso la stessa impresa o gruppo aziendale. Ogni due anni di anzianità di servizio, maturati presso lo stesso datore di lavoro, viene riconosciuto un aumento fisso della retribuzione mensile.

Questi aumenti periodici della retribuzione servono a premiare la fedeltà e l’esperienza maturata dal dipendente nel corso degli anni di servizio.

Quanti sono gli scatti di anzianità

Nel CCNL dei metalmeccanici, il numero massimo di scatti di anzianità riconoscibili è di cinque bienni. Questo significa che i lavoratori possono beneficiare di incrementi salariali ogni due anni fino a un massimo di dieci anni di servizio continuativo presso la stessa azienda.

Aumenti di stipendio

Oltre agli scatti di anzianità previsti dal contratto, gli aumenti di stipendio possono essere anche concordati o concessi dal datore di lavoro in base a meriti, prestazioni o particolari necessità aziendali. Questi aumenti di merito sono separati dagli scatti di anzianità e non possono essere assorbiti o compensati con gli aumenti periodici.

In questo modo, viene garantito che i lavoratori possano beneficiare sia degli aumenti per anzianità sia di quelli per meriti specifici.

Norme transitorie per lavoratori in forza dal 1979

Le norme transitorie previste per i lavoratori in forza alla data del 16 luglio 1979 consentono la maturazione di dodici aumenti periodici di anzianità, con importi e modalità di calcolo specifici. Questi aumenti seguono regole particolari, che garantiscono la conservazione di diritti acquisiti e l’adeguamento degli importi alle nuove tabelle retributive.

Quali sono gli importi degli scatti di anzianità nel contratto metalmeccanico e come maturano

Gli importi degli scatti di anzianità variano in base al livello di inquadramento del CCNL Metalmeccanici.

Quali sono gli importi degli scatti di anzianità Metalmeccanici

A partire dal primo gennaio 2001, in base agli attuali livelli, gli importi riconosciuti sono i seguenti:

Livello D1: 21,59 euro

Livello D2 e C1: 25,05 euro

Livello C2: 26,75 euro

Livello C3: 29,64 euro

Livello B1: 32,43 euro

Livello B2: 36,41 euro

Livello B3 e A1: 40,96 euro

Scatti di anzianità nell’apprendistato dei metalmeccanici

Per gli apprendisti, il periodo di apprendistato viene computato parzialmente ai fini della maturazione degli scatti di anzianità. Nell’apprendistato professionalizzante, i mesi sono computati al 65%, mentre nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale al 50%. Questo significa che, una volta confermati in servizio, i mesi di apprendistato contribuiranno alla maturazione degli scatti di anzianità.

Quando maturano gli scatti di anzianità Metalmeccanici

Gli scatti di anzianità maturano dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio di anzianità di servizio. Gli importi non possono essere assorbiti da aumenti di merito o da altre forme di incentivazione.

Passaggio di livello e scatti di anzianità

In caso di passaggio a una categoria superiore, i lavoratori mantengono l’anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici. Gli scatti di anzianità già maturati vengono adeguati agli importi previsti per la nuova categoria, assicurando continuità e correttezza nella retribuzione.

Chi ha diritto agli scatti di anzianità

Hanno diritto agli scatti di anzianità tutti i lavoratori del settore metalmeccanico che maturano i bienni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale. Questo diritto è riconosciuto indipendentemente dalla categoria di inquadramento del dipendente.

Da quanto partono gli scatti di anzianità nel contratto metalmeccanico

Gli scatti di anzianità nel contratto metalmeccanico partono dalla prima busta paga del mese successivo a quella di maturazione del biennio di anzianità.

Ad esempio, se un lavoratore completa due anni di servizio a maggio, l’aumento salariale verrà applicato dalla busta paga relativa al mese di giugno. Questo assicura che i lavoratori ricevano gli aumenti tempestivamente, a partire dalla busta paga del mese successivo.

Scatti di anzianità, dove si vedono in busta paga

Gli scatti di anzianità sono visibili in busta paga sotto una voce specifica dedicata agli aumenti periodici di anzianità visibile come “Aumenti periodici di anzianità“, nella parte alta del cedolino, accanto alla paga base e l’indennità di contingenza.

Questa voce indica chiaramente l’importo aggiuntivo riconosciuto al lavoratore per il periodo di servizio maturato, separatamente dagli altri componenti della retribuzione. In generale gli scatti d’anzianità rientrano tra le voci della retribuzione fissa e continuativa.

Nella busta paga è visibile sia l’importo dello scatto maturato sia il totale degli scatti accumulati fino a quel momento, permettendo al lavoratore di verificare facilmente il proprio avanzamento retributivo.