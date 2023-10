Concorsi Ministero dell’Interno per assumere 217 esperti

Sul portale InPA cinque nuovi bandi per reclutare esperti da inserire negli uffici impegnati nel settore dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione internazionale.

Il Ministero dell’Interno recluta complessivamente 217 esperti da inserire negli uffici impegnati nel settore dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione internazionale.

Il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, infatti, ha pubblicato cinque diversi avvisi pubblici per la selezione di nuovo personale, finanziati con il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI).

I bandi, nello specifico, sono destinati al reclutamento di diverse figure professionali da inserire negli uffici operativi in numerose regioni italiane:

7 esperti in raccolta e analisi dati;

17 esperti in relazioni internazionali;

4 esperti settore appalti pubblici;

11 esperti economico-finanziari;

178 esperti amministrativi.

Requisito comune per accedere alla selezione è il possesso della laurea (la disciplina cambia a seconda del ruolo per cui ci si candida).

Per ciascun profilo di esperto sarà creato un elenco digitale dei candidati in possesso dei requisiti, mentre spetterà al Il Ministero dell’Intero stabilire la data della prova selettiva qualora in numero di candidati sia pari ad almeno 4 volte il numero delle figure ricercate.

I soggetti ai quali conferire l’incarico saranno definiti entro il 31 dicembre 2023. Pubblicati anche sul portale unico del reclutamento InPA, i bandi prevedono tutti la medesima scadenza per l’invio delle candidature, programmata per il 19 ottobre 2023.