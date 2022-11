Incarichi in Sanità: nuovo calcolo per TFS e pensione

Dall’INPS arrivano precisazioni in merito all’imponibilità contributiva finalizzata all’erogazione del TFS e del TFR a favore dei dipendenti della Sanità.

L’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’imponibilità contributiva finalizzata all’erogazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto dei lavoratori pubblici secondo quanto previsto dal CCNL Sanità relativo al triennio 2016-2018.

Una nuova circolare si riferisce ad incarichi di funzione (organizzazione e professionale) – per i ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale – che prevedano la diretta assunzione di elevate responsabilità aggiuntive rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza.

Il Contratto in questione si applica a tutto il personale dipendente delle aziende e degli Enti del comparto Sanità e prevede anche due profili: per il settore informazione il profilo di “Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico”; per il settore comunicazione il profilo di “Specialista della comunicazione istituzionale”.

Per quanto riguarda l’imponibile contributivo ai fini del TFS, per i dipendenti cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto all’indennità premio di servizio (IPS), la misura del contributo previdenziale è pari al 6,10% della retribuzione imponibile ai fini contributivi annua considerata all’80%. Il 2,50% è di competenza del dipendente, mentre tutto il resto spetta al datore di lavoro.

Per i dipendenti pubblici in regime di TFR cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione previdenziale, invece, ai fini della retribuzione imponibile ai fini contributivi vengono prese in considerazione le seguenti voci:

l’intero stipendio tabellare,

l’intera indennità integrativa speciale (IIS),

la retribuzione individuale di anzianità (RIA),

la tredicesima mensilità, nonché altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell’indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della previgente normativa (voci retributive utili ai fini IPS).