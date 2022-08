Concorso Agenzia Dogane 2022: bandi per 970 posti, calendario in GU

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 30 agosto i due bandi di concorso per assumere varie figure professionali presso l’Agenzia delle Dogane.

Conto alla rovesci per i due nuovi bandi per il concorso 2022 indetto dall’Agenzia delle Dogane: il calendario e le date complete per le selezioni sono resi disponibili con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – concorsi ed esami del 30 agosto 2022.

Concorsi pubblici: tutte le assunzioni entro il 2023 2 Agosto 2022 I due bandi coinvolgeranno, rispettivamente, 970 unità di personale da assumere presso le strutture centrali e regionali dell’Agenzia delle Dogane:

concorso pubblico per esami a complessivi 340 posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella terza area, fascia retributiva F1 ;

; concorso pubblico per esami a complessivi 640 posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F3.

Potranno partecipare ai concorsi sia i candidati laureati sia i candidati diplomati, che potranno inviare le domande seguendo le indicazioni contenute nei singoli bandi di cui si attende la pubblicazione.

Le prime anticipazioni erano state fornite dal direttore Marcello Minenna, che aveva annunciato l’avvio di diverse procedure concorsuali finalizzate a inserire 1800 unità di personale con assunzione a tempo indeterminato.