Graduatorie GPS: come aumentare il punteggio per le supplenze

Come calcolare e aumentare il punteggio nelle Graduatorie Provinciali GPS aggiornando le competenze grazie ai corsi di formazione riconosciuti dal MIUR.

L’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali GPS è previsto tra aprile e maggio 2022, mentre il nuovo Regolamento dovrebbe entrare in vigore solo dall’anno prossimo. Per il 2022/2023, è possibile iscriversi alle GPS sia per le supplenze della scuola d’Infanzia e Primaria, sua per insegnare presso la Scuola Secondaria di I e II grado.

I docenti hanno l’opportunità di arricchire il loro curriculum e aggiornare la propria posizione integrando nuove certificazioni, così da migliorare le competenze e aumentare il punteggio in modo da potenziare le chance di essere convocati da una scuola. Il punteggio, infatti, è determinato sia dall’esperienza conseguita nell’ambito dell’insegnamento sia dai titoli di studio e specializzazione conseguiti. Per incrementare il punteggio nelle GPS, quindi, è possibile frequentare percorsi di formazione esclusivamente riconosciuti dal MIUR, presso enti che rilascino certificazioni finali a norma.

Secondo la tabella di valutazione dei titoli in vigore attualmente, i punteggi assegnabili variano a seconda del tipo di percorso formativo e certificazione ottenuta. Ecco una sintesi dei principali titoli conseguibili:

Master di I° e II° livello annuale, 60 CFU: 1 punto;

Corso di perfezionamento annuale, 60 CFU: 1 punto;

Certificazioni informatiche: massimo 2 punti, 0,5 punti per certificazione;

Certificazione Inglese B2: 3 punti

Certificazione Inglese C1: 4 punti

Certificazione Inglese C2: 6 punti

Corso CLIL: 3 punti.