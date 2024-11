Arretrati Scuola: dal 26 novembre su NoiPA

La nuova classifica Eduscopio dedicata alle scuole superiori italiane, paritarie e non: tasso di occupazione a due anni dal diploma salito al 35%.

Stanziate le risorse per confermare docenti tutor e orientatori per l’anno scolastico 2024/25: ecco i nuovi stipendi previsti.

Bonus Natale: ultimo giorno per la domanda dei dipendenti NoiPA

Bonus Natale, in scadenza la domanda per i dipendenti NoiPA: ecco le regole a confronto per il settore pubblico e privato e la procedura di domanda.