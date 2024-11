Bonus Natale ai dipendenti pubblici: tutte le istruzioni aggiornate su NoiPA

Bonus Natale erogato su domanda online entro le scadenze previste ad una platea allargata di dipendenti: tutte le nuove FAQ NoiPA e i casi particolari.

Con le recenti modifiche al Bonus Natale da 100 euro per i dipendenti fino a 28mila euro di reddito complessivo ed almeno un figlio a carico, introdotte dal Decreto-Legge 167/2024, si estende fino ad i cludere anche i lavoratori senza coniuge a carico.

Di conseguenza, sono state aggiornate le FAQ sul portale NoiPA con le nuove risposte ufficiali alle domande più frequenti (FAQ) dei dipendenti pubblici (compresa la Scuola e il comparto Sanità) sui requisiti e sulla richiesta e l’erogazione.

La scadenza per la domanda online resta fissata al 22 novembre (ore 12:00) per i dipendenti NoiPA e al 27 novembre per il comparto Sanità. Ecco tutte le istruzioni.

I nuovi requisiti per il Bonus Natale da 100 euro

Per avere diritto al bonus, il lavoratore deve soddisfare congiuntamente i seguenti nuovi requisiti:

Reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro.

Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche adottivo, riconosciuto o affidato.

Imposta lorda superiore alla detrazione spettante sui redditi da lavoro dipendente, proporzionata al periodo lavorativo.

Le nuove FAQ su NoiPA per il Bonus Natale

Qual è il reddito massimo per richiedere il bonus? Il reddito complessivo annuo non deve superare 28.000 euro. I titolari di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente (art. 50 TUIR) sono esclusi. Il bonus viene erogato automaticamente? No, è necessaria una richiesta al datore di lavoro o tramite i canali previsti. Come richiedere il bonus? I lavoratori pubblici gestiti da NoiPA devono utilizzare la funzionalità Self-Service nell’area personale. Come accedere a NoiPA? L’accesso è possibile tramite SPID, CIE o CNS. È richiesta l’autenticazione OTP generata tramite l’app NoiPA. Qual è la scadenza per richiedere il bonus? Entro il 22 novembre 2024, ore 12:00. Per il comparto Sanità, si veda la FAQ 8. Cosa accade se non si richiede il bonus entro la scadenza? Il bonus potrà essere richiesto tramite la dichiarazione dei redditi 2025. Quando verrà erogato il bonus? Con il cedolino di dicembre 2024, insieme alla tredicesima. Come richiedere il bonus per dipendenti delle Aziende Sanitarie? Presentando una dichiarazione scritta al datore di lavoro entro il 27 novembre 2024. Il bonus è proporzionato al periodo lavorativo? Sì, è calcolato sui giorni lavorati nel 2024 e parametrato da NoiPA. Chi ha cessato l’attività lavorativa nel 2024 può ricevere il bonus? Sì, tramite la dichiarazione dei redditi del 2025. Il bonus aumenta il reddito complessivo? No, non contribuisce alla formazione del reddito IRPEF. Si può richiedere il bonus con figli conviventi o in nuclei monogenitoriali? Sì, a patto di rispettare i requisiti previsti. Cosa si intende per nucleo familiare monogenitoriale? Un nucleo in cui il lavoratore ha un figlio fiscalmente a carico e l’altro genitore è: deceduto; non ha riconosciuto il figlio; assente per affidamento esclusivo. Si può richiedere il bonus in caso di separazione o divorzio? Sì, senza esclusioni specifiche. È possibile richiederlo in caso di unione civile? Sì, purché siano rispettati gli altri requisiti. È compatibile con l’Assegno Unico e Universale? Sì, l’Assegno Unico non preclude il bonus Natale. È valido per contratti a tempo determinato? Sì, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Il contratto part-time riduce il bonus? No, il bonus rimane invariato. Come si calcola il bonus con più contratti di lavoro? I giorni lavorativi contemporanei sono calcolati una sola volta. In caso di più contratti successivi, l’ultimo datore di lavoro eroga il bonus. Cosa fare se il bonus non viene erogato? Si potrà richiederlo nella dichiarazione dei redditi 2025. Cosa accade se il bonus viene erroneamente riconosciuto? NoiPA lo recupererà nel conguaglio fiscale di febbraio 2025. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, sarà recuperato nella dichiarazione dei redditi. Come correggere una richiesta errata? Cancellando la domanda precedente (cliccando sull’icona “cestino”) e inserirendone una nuova. Chi deve richiedere il bonus in caso di coniugi entrambi aventi diritto? La domanda deve essere presentata da uno solo dei coniugi. È peraltro necessario inserire il codice fiscale del coniuge o convivente. Come procedere se i dati dei familiari non sono aggiornati su NoiPA? Aggiornando le informazioni nella sezione “Gestione Familiari a carico e Detrazioni” del menù “Servizi”.

I casi particolari per i supplenti Scuola

Le FAQ sul Bonus Natale di dicembre 2024, aggiornate su Noi PA e disponibili a questo link, si completano con i seguenti casi particolari, che interessano i titolari di supplenze brevi e saltuarie nella Scuola.

a. I supplenti brevi possono richiedere il bonus? Sì, se rispettano i requisiti previsti dalla normativa.

Come si calcola il bonus per i supplenti? In base ai giorni di servizio retribuiti.

Cosa accade se il bonus non è spettante? Verrà recuperato nella dichiarazione dei redditi 2025, eccetto per i supplenti annuali, per i quali il recupero avviene nel conguaglio fiscale.

Quando viene erogato il bonus? Se il cedolino di dicembre 2024 è emesso, il bonus sarà incluso. In caso contrario, si potrà richiederlo nella dichiarazione dei redditi.

È possibile richiederlo oltre i termini? Sì, attraverso la dichiarazione dei redditi 2025.

È possibile richiederlo oltre i termini? Sì, attraverso la dichiarazione dei redditi 2025. f. Cosa accade se il contratto non è visibile su NoiPA? Il bonus sarà erogato solo se il contratto è a sistema. In caso contrario, sarà recuperato nella dichiarazione dei redditi.