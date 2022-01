Concorso Agenzia delle Entrate: date, sedi e diario delle prove

Sedi e calendario del concorso per 2030 funzionari indetto dall’Agenzia delle Entrate: accesso alle prove solo con Green Pass.

Dal 7 all’11 febbraio 2022 si svolgerà la prova tecnico-professionale del concorso per assumere 2320 funzionari a tempo indeterminato, selezione indetta dall’Agenzia delle Entrate e volta a reclutare profili nel settore amministrativo-tributario. Comunicati dall’Agenzia anche il diario e la sede di svolgimento della prova, specificando le informazioni per ogni codice di concorso e fornendo una serie di indicazioni per garantire lo svolgimento delle prove in piena sicurezza.

Per poter essere ammessi alla prova i candidati dovranno presentare sia la certificazione verde Covid-19 sia l’autodichiarazione Covid da firmare in sede concorsuale, così come un documento di identità in corso di validità. È anche necessario presentare la copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale, che sarà inviata a ciascun candidato via PEC qualche giorno prima della data di convocazione e che riporterà un QRCODE indispensabile per l’accesso alla prova.

L’avviso specifica anche che il Green Pass deve attestare una delle seguenti condizioni:

avvenuta vaccinazione anti-Covid;

avvenuta guarigione da Covid;

effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus.

I candidati sono anche tenuti a indossare dispositivi facciali filtranti FFP2, messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. I risultati della selezione saranno resi noti venerdì 14 febbraio.