INAIL seleziona professionisti tecnici

L'INAIL seleziona architetti, ingegneri, giuristi ed economisti da inserire nei Collegi consultivi tecnici relativi ai contratti d’appalto.

L’INAIL ha pubblicato un nuovo avviso relativo alla selezione di professionisti, nello specifico architetti, ingegneri, giuristi ed economisti, da inserire all’interno del CCT (Collegio consultivo tecnico) previsto per i contratti d’appalto secondo quanto stabilito dal Decreto Semplificazioni.

L’Istituto costituirà un CCT per alcuni specifici contratti di appalto: ristrutturazione e ampliamento degli edifici esistenti A1, A2, A3 del complesso edilizio costituente il Centro protesi INAIL, realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado nel comune di Vaprio d’Adda e del nuovo polo scolastico nel comune di Morrovalle, creazione di una nuova struttura per anziani non autosufficienti nel comune di Parma.

Possono partecipare alle selezioni i professionisti in possesso di diploma di laurea – o titoli equipollenti – conseguito da ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con relativa iscrizione all’albo professionale. È anche necessario aver maturato una comprovata esperienza nel settore degli appalti e aver lavorato almeno 10 anni nel settore di riferimento.

Le domande per partecipare alle selezioni possono essere inviate entro il 12 marzo, solo con PEC da inoltrare all’indirizzo dcpatrimonio@postacert.inail.it. È anche necessario allegare il proprio CV, la dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi, la copia del documento di identità in corso di validità e la preferenza per il contratto d’appalto per il quale si intende partecipare. Bando e relativi allegati sono pubblicati sul sito dell’INAIL.